Comisión Estatal de Agua niega la privatización del agua

Aseguran que la ley aprobada por el legislativo y publicada por el ejecutivo el día sábado 22 de mayo no tiene carácter privatizador

El Vocal de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en Querétaro, Luis Alberto Vega Ricoy, aseguró que la ley aprobada por el legislativo y publicada por el ejecutivo el día sábado 22 de mayo no tienen carácter privatizador:

“No entendemos porque dicen que estamos privatizando porque no estamos privatizando absolutamente nada, es una ley que era necesaria tenemos un rezago histórico y realmente no entiendo porque dicen que estamos privatizando. Lo que se concesionó en el pasado ya se concesionó también no hay forma de cambiarlo, ley estatal no está arriba de la Constitución política donde se establece que el agua es propiedad de la nación y así seguirá” declaró.

Agregó que la Ley de Aguas era necesaria para regular las 22 concesiones del agua que ya existen en el estado y por ningún motivo tiene como objetivo que el estado otorgue más “No quiere decir que se van a crear mas concesiones por parte de la CEA, solo se vana a regular y ordenar”.

En ese sentido, aseveró que solo los municipios tienen la facultad de otorgar concesiones como se venía estipulando en el Código Urbano “El articulo 115 faculta a los municipios para darle servicio de agua los municipios subrogan a los organismos estatales para dar el servicio, como es el caso de la CEA, los municipios pueden dar concesiones y crear organismos prestadores del servicio”.

Vega Ricoy reiteró que el objetivo de está ley es mejorar el servicio de agua para los ciudadanos, lo que se busca es “Dotar de agua donde no tenemos infraestructura, no es de que se quiera privatizar y ni querer que se haga negocio, es de dotar de agua a aquellas zonas donde la comisión de aguas esta imposibilitada de dar el servicio” concluyó.