Califica Ana Paola López Birlain de “ocurrencia” nuevo modelo educativo de la SEP

Lo propuesto en este nuevo proyecto educativo de gobierno ha sido cuestionado por todo tipo de especialistas educativos,

La diputada Ana Paola López Birlain, reconoce que la educación en México debe evolucionar, sobre todo después de la pandemia cuyas secuelas pueden marcar el futuro profesional de las nuevas generaciones. Sin embargo, considera que el nuevo modelo educativo anunciado por la SEP el pasado 26 de abril es una propuesta absolutamente ideologizada que raya en lo absurdo planteando de entrada que todo lo anterior era malo y “neoliberal”.

Lo propuesto en este nuevo proyecto educativo de gobierno, ha sido cuestionado por todo tipo de especialistas educativos, sobre todo considerando que no aborda la situación de emergencia derivada de la pandemia. Cuando se tomó la decisión de cerrar las escuelas por dos años, se provocó una gran caída de la matrícula escolar, y con ello un incremento en la deserción y el rezago de los estudiantes, tomando en cuenta que México fue de de los países que más tardó en abrir las escuelas tras el confinamiento.



“Es preocupante que esta propuesta impulsa un plan ideológico y no pedagógico, la SEP debería estar concentrándose en planes para rescatar a los alumnos rezagados o que abandonaron la escuela. Pero el Gobierno Federal ha actuado como si la educación no fuera prioritaria para las infancias y las adolescencias y constantemente ha puesto en riesgo la preparación de las nuevas generaciones, empezando por un recorte del 1% al presupuesto en términos reales entre 2021 y 2022, y la eliminación de programas que han probado tener impactos positivos sobre estudiantes con mayores carencias, como el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.”

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura también manifiesta su preocupación ante la propuesta de eliminar las evaluaciones, pues pareciera que se busca aniquilar cualquier indicador de calidad. Recalca que como esta, existen una infinidad de preguntas sin responder en el documento de 159 páginas del nuevo plan de estudios, que parece más un manifiesto político que un plan aterrizado para realmente transformar el sector educativo. Se podría asumir que como en toda transformación, este documento es solo el punto de partida sin embargo, la legisladora panista advierte que esta no es la primera vez que el actual gobierno federal y la SEP son señalados por la opinión pública de intentar ideologizar o adoctrinar la educación pública de México.

La diputada López Birlain apunta que si se plantea un nuevo modelo, se debería ser mostrar con claridad el material educativo que se empleará, cómo va a ser el sistema de evaluación, cómo será el proceso de formación de los maestros y, sobre todo, cómo se coordinarán esas nuevas fases de aprendizaje con la educación superior. Insiste en que por ahora la SEP debería, como primer paso, plantear un plan para obtener un diagnóstico de los aprendizajes perdidos por los más de tres millones de niñas, niños y adolescentes que abandonaron sus estudios a partir de la emergencia sanitaria.

Por su parte, como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, la diputada anunció que la próxima semana empieza una gira de conversatorios en los 18 municipios del estado, que precisamente abrirá los micrófonos a todos los actores involucrados en el ámbito educativo para de ahí obtener un diagnóstico claro y un plan integral de acción para el estado.