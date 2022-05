Dip. Laura Andrea Tovar Saavedra califica como “privatizadora” iniciativa de Ley de Aguas

Hace llamado para que sea desde el Congreso local donde se analice esta situación en formato de parlamento abierto.

La diputada Laura Andrea Tovar Saavedra calificó las iniciativas de Ley de Aguas propuestas por el PRI y PAN como privatizadoras, al centrase más en el organismo que se encarga de regular la distribución del recurso que, en una gestión integral del mismo.

La legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseveró que “parece una ley orgánica del organismo que dota de agua a Querétaro, no es realmente una Ley de Aguas, creo que una Ley de Aguas debe de comprender mucho más que solo la operatividad de quien abastece el agua (…) En el momento en el que hablamos de concesión de algo que el estado debe proveer, estamos hablando de privatizar”.

El pasado 9 de mayo la Universidad Autónoma de Queretaro (UAQ) realizó una mesa de trabajo con especialistas para analizar las iniciativas que tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como de Acción Nacional (PAN), a la cual convocaron diputados y diputadas, de los cuales Tovar Saavedra fue la única legisladora que asistió.

En ese sentido la diputada hizo un llamado a que desde el Congreso local se proponga analizar ambas iniciativas en formato de parlamento abierto, con el objetivo de propiciar la participación ciudadana y de especialistas para la creación de una verdadera Ley de Aguas.

“Se puede resumir la mesa en dos puntos específicos que piden los especialistas, que es un parlamento abierto, que es algo que se aprobó en la legislatura pasada y es una buena oportunidad para comenzar a hacer ese ejercicio. Y la segunda es que, la visión de las iniciativas sea replanteada porque al final del día las ideas acotan solo una parte de lo que sucede en Querétaro, el estado tiene 18 municipios con realidades totalmente diferentes con relación al tema del agua” explicó la funcionaria.

Finalmente la diputada declaró que tal y como se presenta la ley y sin la realización de un parlamento abierto, su voto será en contra: “Si estas iniciativas tienen una visión de simple abastecimiento del agua, pues mi voto va a ser en contra y sobre todo, por el tema que se habla de una concesión o la privatización del servicio y bueno, si también no existe un parlamento abierto me parece aventurado emitir un voto a favor, cuando no se han escuchado a todos los actores de la ciudadanía” concluyó.