“No me he descartado de la carrera presidencial, pero en este momento soy de Querétaro”: Kuri

Tras el destape de Mauricio Kuri como presidenciable por parte de Marko Cortés, el gobernador de Querétaro señaló que de momento se enfocará en gobernar el estado

Ante el “destape” del gobernador Mauricio Kuri González como probable abanderado del Partido Acción Nacional en las elecciones presidenciales de 2024, el gobernador aseguró “no haberse descartado”, sin embargo acotó que “en este momento soy de Querétaro”.

Ayer, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, posicionó a dos queretanos en la lista de probables presidenciables, al gobernador del estado y a Ricardo Anaya Cortés, al que calificó como “perseguido político” ante las acusaciones que pesan en su contra por la acusación el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, de haber recibido sobornos para aprobar la Reforma Energética del ex presidente Peña Nieto.

En ese sentido, Mauricio Kuri reconoció que “es lógico que el Partido Acción Nacional voltee a ver a los cuadros como gobernadores”, sin embargo, el mandatario estatal aseguró que “en este momento voy entrando” y que “lo que tengo que hacer es trabajar por Querétaro”.

Asimismo, aseguró que “nunca me he puesto un techo en mi vida, en este momento mi prioridad es Querétaro”, pero aún así reconoció: “no me he descartado”. Finalmente, consideró que “es un tema que no es momento ni de platicarlo”.

Marko Cortés también destapó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la Senadora Lilly Téllez, entre otras figuras relevantes en Acción Nacional.