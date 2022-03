Gobernador prepara reunión con familias de personas desaparecidas

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, señaló que su gobierno “va a ser de puertas abiertas”, por lo que se mantendrán reuniones bimestrales con familias que hayan sido víctimas de este crimen

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, anunció que se reunirá con familiares de desaparecidos pertenecientes a la asociación civil Desaparecidos Justicia.

En ese sentido, el gobernador indicó que le “platicaron de un homicidio que fue en Candiles hace unos años y también de un desaparecido que al parecer fue en Coahuila donde lo habían citado, vendían coches y lo citaron y no lo han encontrado hace muchos años”.

Asimismo, el gobernador recordó que en este último caso ya “platicó con los padres” de la víctima, asegurando que “no me puedo imaginar el sufrimiento, el infierno que ha de estar viviendo esta familia, y por parte de nosotros tendrán todo el apoyo y toda la apertura”.

Al respecto, también indicó que su gobierno “va a ser de puertas abiertas” en “el marco del respeto y de la ley”. Por lo que, en el marco de un clima de “comunicación”, el mandatario estatal aseguró que “son importantes estas reuniones, este entendimiento y rebote de ideas”, por lo que instruyó a la Secretaría de Gobierno a mantener reuniones bimestrales con víctimas de desapariciones.

“En Querétaro, hasta este momento, podemos decir que no han sido aquí, han sido en otros estados, aunque sean queretanos”, subrayó, sin embargo agregó que “con que sean queretanos ya es responsabilidad mía y no solamente con que no pase aquí”.