UAQ abre convocatoria para orientadores en materia de violencia de género

El objetivo es abonar a la creación de espacios libres de violencia de género y discriminación con razón de diversidad sexual.

La Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) abrió la convocatoria para orientadores en materia de violencia de género con base en lo establecido por el Protocolo de Actuación e Intervención en Materia de Violencia de Género.

El orientador u orientadora, será un vinculo de canalización directa en la dirección de casos de violencia y discriminación dentro de la institución educativa en cualquiera de sus planteles. Por lo que proporciona información, indica el procedimiento a seguir y las autoridades a quien referirse será una de sus principales funciones.

Los y las interesadas deberán ser miembros activos de la comunidad universitaria, no contar con ningún proceso dentro de la UAVIG ni antecedentes de sanción asociado a conductas reprochables. De preferencia las y los postulantes deberán tener una formación afín a temas de feminismo y no discriminación, de no contar con ello deberán cursar por una capacitación impartida por la unidad.

El cargo no cuenta con ningún tipo de remuneración económica y tendrá una duración de un año. Las solicitudes se recibirán hasta el lunes 28 de febrero, para más información ponte en contacto al correo uavig@uaq.mx o en la pagina de Facebook oficial.