Caso de periodista queretano que sufrió amenazas será turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Alejandro Payán dijo que busca que no se vulnere la libertad de expresión

Alejandro Payán, periodista que denunció amenazas por parte de un funcionario municipal, indicó que turnará su caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto debido a que no hay un mecanismo de protección para estos casos que garantice la integridad de la labor periodística y de libertad de expresión.

Recordó que este caso tiene un año, y que comenzó cuando se integró al equipo de campaña del extinto partido Fuerza Por México “Hace un año el 24 de febrero recibí una llamada de José Luis Aguilera y me citó en un lugar cerrado; por que desde 2020 investigué un tema de unas adjudicaciones en temas inmobiliarios y empezaron a indagar sobre mí” contó.

Hay que recordar que Aguilera tuvo conflictos con la dirigencia estatal de dicho partido, la cual culminó con su expulsión, lo que le brindó la candidatura a la gubernatura a Juan Carlos Martínez, quien hoy se encuentra detenido por presunto fraude en Estados Unidos.

“Inicié a trabajar para Fuerza por México y dijeron que había perdido mi derecho a la libertad de expresión, y presenté mi denuncia ante la FGR pero el proceso no avanza” enfatizó.

La idea es que se solucione el conflicto y no hacer esto más grande, y denuncian que los involucrados no se han presentado a los llamados de la autoridad “Este no es un tema entre particulares, es un tema de agresión a la libertad de expresión” finalizó.