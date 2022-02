AMLO vs Loret: enfrentamiento llega a medios internacionales

En redes sociales hubo un importante respaldo hacia el comunicador tras ser señalado por sus supuestos ingresos en la mañanera.

Medios internacionales apoyan a Carlos Loret de Mola, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera el supuesto sueldo que percibe el periodista y anunciara que pediría a la Secretaría de Hacienda dieran más datos sobre sus ingresos.

Durante la mañanera de ayer, el mandatario federal exhibió el supuesto sueldo del periodista Carlos Loret de Mola; quien recientemente realizó una investigación donde se señala al hijo del presidente como propietario d una lujosa casa en Estados Unidos.

Además de la acusación, AMLO declaró que pediría a la Secretaría de Hacienda mayor información respecto a los ingresos y egresos del Latinus, proyecto en el que colabora el periodista.

Ante ello, la comunidad nacional e internacional han defendido a Loret de Mola y han manifestado sus sospechas con respeto al actuar del Presidente contra quien hiciera investigaciones sobre su circulo familiar.

A través de la red social Twitter, se creo un Space promovido por @SocCivilMx al que se conectaron de forma simultánea mas de 65 mil personas en apoyo al periodista, siendo esté número un récord histórico para la plataforma.

El Clarín Mundial cabeceó la nota del caso como “Furia Presidencial”, donde se señala que el mandatario mexicano exhibió en un discurso público “cuánto gana por mes Carlos Loret de Mola, un famoso reportero de ese país” luego de que a Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le pidiera a AMLO frenar los agravios contra los comunicadores.

W Radio asociada a la empresa editora de EL PAÍS, manifestó su desaprobación y preocupación ante los actos del mandatario mexicano, “Radio rechaza el ataque al periodista Loret de Mola: 0Es un precedente alarmante’” se lee en la cabeza de la nota.

Los Angeles Times, señaló directamente la violenta postura de AMLO luego de que su familia fuera sujeto de una investigación periodística; “En medio de asesinatos de periodistas, presidente mexicano intenta avergonzar a famoso reportero que escribió sobre su hijo”, señaló el medio estadounidense.

The Washington Post, denunció que en medio de la violencia hacia los periodistas el Presidente de la República se suma a los ataques y no a la protección de la libertad de expresión “Otro periodista mexicano es asesinado y López Obrador responde atacando a los medios”, titula The WP.

A las críticas se suma la agencia de noticias de Reino Unido, Reuters apuntó que el “Presidente mexicano nombra salario de periodista crítico en disputa por reportajes”.

De acuerdo con un análisis de Metrics el tema tuvo un alcance de 37 millones de personas en redes sociales, el 92 por ciento de los mensajes que se generaron eran en reprobación de lo realizado por López Obrador y más del 90 por ciento en apoyo al periodista Carlos Loret.