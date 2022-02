Acercando la filosofía a niños y niñas: Museo de la Ciudad abre convocatoria a taller

La iniciativa surge desde la Biblioteca Infantil del Museo de la Ciudad, donde se detectó la necesidad de crear un espacio de reflexión y profundización del pensamiento, explicó Alan Argüello, filósofo encargado del proyecto.

El Museo de la Ciudad ofrecerá un taller de filosofía para niños y niñas; el objetivo de la iniciativa es incentivar a través del juego las habilidades del pensamiento filosófico que contribuyen a mejorar el rendimiento escolar y la toma de decisiones.

La iniciativa surge desde la Biblioteca Infantil del Museo de la Ciudad, donde se detectó la necesidad de crear un espacio de reflexión y profundización del pensamiento, explicó Alan Argüello, filósofo encargado del proyecto.

El taller, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años, tiene como propósito estimular, a través de la lectura y el juego, las habilidades del pensamiento filosófico, mismas que le permitirá a los pequeños “comprender su relación con el mundo, con los demás y consigo mismos, además de orientarse en esas relaciones”, recalcó el filósofo.

Argüello reconoció que indagar en el mundo de los niños y ofrecerles la posibilidad de generar un pensamiento ordenado y estructurado desde sí mismos, en lugar de solo decirles cómo hacer las cosas “es regresarles la dignidad” a las infancias.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), las niñas y niños tienen el derecho de “formar parte y a recibir los logos de su cultura en donde están incluidas el arte y la filosofía”, detalló Argüello.

El encargado del proyecto sostuvo que fomentar el pensamiento filosófico en los menores es parte de sus derechos, pero también se debe fomentar un cambio en la concepción que se tiene de los menores:

“Se piensa a un niño es una especie de entidad que tiene que aprender y ser moldeado bajo los estándares que establecen las autoridades responsables de la educación. Y la filosofía para niños parte de una imagen distinta del niño como un ser al igual que nosotros se está creando a sí mismo”, explicó el filosofo.

La idea es estimular habilidades del pensamiento, resultan de gran utilidad para propiciar la claridad en el pensamiento y por lo tanto una orientación más ordenada para la toma de decisiones. Particularmente en las infancias tiene el efecto de mejorar su capacidad de expresión y mejora su rendimiento escolar.

“Porque muchos de los problemas de la escuela tienen que ver desde que no se comprende una instrucción, no es que no están poniendo atención es que no están comprendiendo o no se están logrando expresarse correctamente”, concluyó.

El taller tendrá lugar en la Biblioteca Infantil del Museo de la Ciudad todos los jueves desde el 24 de febrero al 14 de abril, de 16:00 a 18:00 horas. Será impartido por Manuel Ibarra y Alan Argüello, quienes ofrecerán este jueves 17 de febrero una charla informativa para que los padres de familia interesados en inscribir a sus hijos se acerquen a preguntar todas sus dudas.

Para mas información el Museo de la Ciudad pone a su disposición el siguiente correo filosofia.cotidianamx@gmail.com