Paquete fiscal que incluye reemplacado se aprobó por todos los diputados, recuerda Antonio Zapata

El diputado panista señaló que “no queda lavarse las manos” en este asunto

“Se aprobó todo un paquete fiscal por unanimidad de los 25 diputados… lo aprobamos los 25 diputados” declaró el diputado Antonio Zapata Guerrero, tras ser cuestionado por la polémica medida de reemplacamiento en el Querétaro.

El Gobierno de Querétaro, aplicará un nuevo impuesto mediante un proceso de reemplacamiento a los vehículos de la entidad, situación que causo la inconformidad de los ciudadanos quienes tacharon de “insensible” la medida dada la situación económica actual.

Al respecto el diputado de panista declaró que:

“Todo el tema del paquete fiscal los diputados de Acción Nacional y de Querétaro Independiente acordamos que los comentarios los haga el diputado Gerardo Ángeles que es quien preside la Comisión de Planeación.”

Sin embargo reconoció que la imposición de un nuevo impuesto no es bien recibida, pues se entiende que no es una responsabilidad gratificante: “A mí no me gusta pagar impuestos, los pago y trato de ser puntual, pero no creo que a nadie la guste”.

A pesar de ello, consideró que no es una medida insensible, sino parte de las contribuciones que los ciudadanos debemos hacer, no obstante se esperan estrategias que permitan hacer mas llevaderos los gasto de arranque de año.

“Todos tenemos una contribución que hacer y hoy ante la petición de el sentimiento de que se nos acumula todo en enero, hoy me parece que el gobernador Mauricio Kuri ha hecho una declaración y tomó una decisión que me parece muy importante de ampliar el plazo de descuentos a seis meses con el objeto de evitar ese sentimiento de pago todo en un mes” detalló, Zapata Guerrero.

Agregó que tanto la extensión de descuentos como la posibilidad de hacer pagos a meses sin intereses contribuye a la tranquilidad de los ciudadanos.

Finalmente, el diputado reconoció que el Paquete Fiscal en que se contemplaba esté impuesto fue aprobado por los 25 diputados que integran la LX Legislatura, por lo que no queda lavarse las manos. Señaló, que no se arrepiente de haber emitido su voto a favor.

En relación a las posturas de los diputados de la bancada de Morena que se muestran en contra del reemplacamisnto, declaró que “estas posturas de Morena, desde nivel nacional mantienen una política incierta y errática de decir un día una cosa y al día siguiente otra, es triste…” concluyó el diputado y ex alcalde de Corregidora.