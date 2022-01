La presunta peor cita de DiCaprio, culpa de Star Wars

Leonardo DiCaprio se volvió tendencia en redes sociales, luego de que supuestamente alquilara un cine para ver todas las películas de Star Wars; situación que su pareja, Camila Morrone, calificó como su peor cita.

Parece ser que los tuits que han colocado en tendencia a la estrella de Hollywood son el resultado de una broma creada por la cuenta satírica sobre noticias de cine Le Cinéphiles, la cual publicó unas supuestas palabras de Camila Morrone, actual pareja de Leonardo DiCaprio, sobre la supuesta “peor cita” de su vida.

“Alquiló el cine al completo y me hizo ver cada película de ‘La Guerra de las Galaxias’ mientras corría de un lado para otro con su sable láser fingiendo que peleaba con los malos”, decía la falsa cita textual de la novia del actor.

Sin embargo, hasta el momento ninguno ha dado señales de querer aclarar dicho rumor humorístico de la pareja. Esta no es la primera vez que al actor se le hacen bromas respecto a su gran gusto por la saga de ciencia ficción; meses atrás, surgió otro comentario donde aseguraba que Leonardo DiCaprio había obligado a Jonah Hill a ver ‘The Mandalorian’ durante la cuarentena de COVID-19.

Por si fuera poco también existían rumores en torno a que la pareja habían terminado su compromiso; sin embargo, unas fotos recientes de sus vacaciones en las costas caribeñas, pusieron fin a los cotilleos. Actualmente DiCaprio, de 47 años, y su novia, 20 años menor, llevan casi cinco años juntos.

BREAKING: Leonardo DiCaprio’s ex-girlfriend, Camila Morrone details the “worst date of my life” with the actor.

“He rented out a whole cinema, and made me watch every single ‘STAR WARS’ movie while he ran around with his lightsaber pretending to fight bad guys.” pic.twitter.com/uE5EnZMOp5

— Le Cinéphiles (@LeCinephiles) January 14, 2022