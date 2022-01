Descarta SAT sanciones para jóvenes que no saquen RFC

El organismo aseguró que el registro llevará tiempo

El SAT aclaró que no habrá sanciones para los mayores de 18 años que no se inscriban al RFC; pues la medida busca proteger a los jóvenes del robo de identidad por empresas fantasma y no causarles afectaciones, entendiendo que el proceso para que todos estén inscritos tomará tiempo.

Tras la publicación de la Miscelánea Fiscal 2022, en la que se señaló que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas mayores de 18 años sería de carácter obligatorio, las redes sociales se inundaron de jóvenes preocupados ante una posible sanción en caso de no acatar de inmediato la medida.

Por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) salió a resolver las dudas a través de un comunicado donde enfatiza que la incorporación al RFC o la obtención de la firma electrónica, no implica que los sujetos estén obligados a pagar contribuciones, ni presentar declaraciones, a menos que ya realicen alguna actividad económica.

La institución, puntualizó que de acuerdo a lo aprobado por el Congreso de la Unión que los jóvenes mayores de 18 años, no recibirán sanción alguna por no registrarse ante el SAT, ya que están al tanto de que el registro llevará tiempo.

Por su parte enfatizaron que el objetivo de la medida responde a la necesidad de introducirlos a la cultura contributiva, pero especialmente “protegerlos del robo de identidad ya que las empresas fantasma los utilizan como prestanombres”.

A través del registro RFC, se asegura la identidad fiscal del sujeto, además de dar acceso a la realización de trámites y servicios comprobando su identidad de manera digital.

Finalmente el SAT, también emitió una serie de recomendaciones para quienes ya están inscritos al RFC y no se encuentran laborando. Sí atraviesan por esta situación deberán verificar su Constancia de Situación Fiscal en el Portal del instituto y especificar su registro como “Inscripción de personas físicas sin actividad económica” para no generar obligación fiscal.