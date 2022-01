Con juzgado para violencia contra mujeres, se atenderá el 15% del universo de casos penales

El objetivo es atender casos de violencia de género contra las mujeres, personas de la comunidad LGTBQ+, adultos mayores y casos de discriminación.

Mariela Ponce Villa, titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, señaló que la apertura de un juzgado de atención especial en temas de género supondría un desahogo del 15 por ciento del universo de los casos penales que manejan actualmente.

El proyecto se desarrollará a lo largo de este 2022; sin embargo, aun no se tiene una fecha especifica para iniciar operaciones.

La magistrada aseguró que la creación de este juzgado no involucra un presupuesto adicional: “si me espero a presupuesto no podríamos abrir un juzgado exclusivo nuevo para ese fin y pues con tal de no estar atrasando más esta atención especializada uno de los juzgados con su equipo de oralidad penal se convertiría en el juzgado de atención especial a casos de género”.

El juzgado será encabezado por una juzgadora y otra juez suplente que entre en guardia en caso de ser necesario, actualmente se encuentra el capacitación en temas de género el personal que integran el nuevo juzgado, mismo que tendrá la capacidad de desahogar el 15 por ciento de los casos penales.

