Los rituales de la población queretana para el año nuevo

Habitantes de Querétaro realizan estos rituales para atraer buena fortuna el año venidero ¿Tú qué rituales de año nuevo realizas con tu familia?

Hacer rituales para recibir el año nuevo se ha convertido en una tradición de las familias mexicanas y en el caso de los queretanos barrer la casa y darle la vuelta a la cuadra con una maleta son de los rituales más típicos que realizan.

De acuerdo a un sondeo realizado por Códice Informativo, las y los queretanos refirieron que entre sus familias lo más común para recibir el año nuevo es salir con una maleta y recorrer la cuadra con ella, con la finalidad de que en el año nuevo tengan la oportunidad de viajar.

Tal es el caso del joven Alberto , quien cada año sale con una maleta; refirió que este ritual ya se volvió en una tradición entre su familia pues han notado que sí les trae buena suerte.

“De rituales hacemos los básicos, que es salir con la maleta, dar una vuelta, me ha funcionado pero creo que no le hado la vuelta suficiente a la calle. Dicen que es dar la vuelta una cuadra y yo creo que por eso no he viajado tan lejos.“, apuntó.

Añadió que otra de los rituales que realiza es barrer la casa y comer lentejas para propiciar la abundancia.

“Barremos la casa, para sacar las malas vibras, a la media noche agarras la casa y sacas todo hacia la calle. Y lo de comer lentejas, que es para atraer el dinero y la buena suerte. Es una tradición que hacemos desde niño. También estrenamos algo en año nuevo para qje durante el año también se tenga la oportunidad de estrenar.“., añadió.

La señora Leovigilda, indicó que entre su familia la tradición es recorrer la calle con una maleta pero vestidas de rojo, esto último para atraer el amor. Además de comer las tradicionales uvas.

“Salimos con las maletas, usando vestido y pantaletas rojas, para el amor. Ya es tradición que lo realice cada año, para viajar supuestamente y si nos funcionan porque constantemente estoy viajando, siempre viajamos cuando hay vacaciones y rara la vez nos quedamos en la casa.“, aseguró.

Ivonne González contó que aunque en su familia no acostumbran a hacer ningún ritual, este año comenzarán con esta tradición.

“En mi familia generalmente no hacemos ningún ritual, peor este año vamos a hacer limpieza profunda en la casa, iniciamos hoy y mañana, esto para sacar las malas energías, y comenzar de nuevo el próximo año. Lo que si hacemos año con año es el tradicional brindis.”