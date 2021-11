UAQ trabaja para que Quivax 17.4 sea parte de la segunda generación de vacunas para aplicarse en México: Rectora

La vacuna es capaz de generar anticuerpos contra la cepa original y las cuatro variantes de preocupación: Alfa, Beta, Gama y Delta; y ya se estudia su potencial con la nueva variante “Ómicron”.

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) buscará que su vacuna “Quivax 17.4” sea parte de la segunda generación de vacunas para aplicarse en México el próximo año, afirmó la rectora de la institución, Teresa García Gasca.

Durante su participación “Pensar la Universidad”, en el noticiario Presencia Universitaria, transmitido por Radio UAQ 89.5 FM y TvUAQ, recordó que las vacunas que actualmente se aplican contra COVID-19 son de emergencia y diseñadas con la cepa original que ocasiona la enfermedad; sin embargo, dijo, la inmunidad que brindan es a corto plazo, por lo cual, es indispensable que se continúe con el estudio para la creación de mejores vacunas, las cuales, se convertirán en parte de la segunda generación para atacar al virus.

Asimismo, comentó que la vacuna en la que trabaja la Universidad, contiene información para generar anticuerpos contra la cepa original y las cuatro variantes de preocupación del COVID-19: Alfa, Beta, Gama y Delta; y ya se estudia su potencial con la nueva variante “Ómicron”.

“Tenemos una muy buena candidata, es una vacuna distinta a las que actualmente se están administrando y que no son de origen proteínico. Además de que estamos haciendo análisis para la posibilidad de neutralizar a Ómicron, y es muy probable que lo logremos, ya que las variantes son muy parecidas entre si y los cambios son muy sutiles”, afirmó.

En este sentido, explicó que Ómicron es una nueva variante de preocupación, surgida en África y actualmente presente en todos los continentes.



“Todavía no sabemos su alcance en cuanto a la severidad de la enfermedad, pero sí en cuanto a su transmisión, es muy transmisible y nos debe de poner alerta”, destacó García Gasca.

Sin embargo, enfatizó que Quivax 17.4 tardará en aplicarse a la población, debido a que no se cuenta con suficiente presupuesto.

“Pero nuestra vacuna debe continuar, ya que es una muy buena opción por los resultado que tenemos, necesitamos seguir adelante y entregar los resultados de la manera que lo solicite COFEPRIS para continuar con la fase I y II en seres humanos”, exaltó.

La Rectora informó que México ha gastado más de 2 mil millones de dólares en la compra de vacunas, lo que significa, un monto de 14 veces el costo de la elaboración de una vacuna.

“Nuestro país no le ha apostado al desarrollo de una vacuna propia y hoy tenemos ese problema, un gasto importante en un tema de seguridad nacional, la salud, donde el monto es altísimo, y se siguen comprando vacunas, cuando necesitamos nuevas, con mayor capacidad protectora”, señaló.

Respecto al panorama que se vive en México y Querétaro en cuanto a casos por COVID-19, la académica detalló que, a nivel nacional, hay un incremento de casos activos en los estados del norte; mientras que en la entidad queretana hay un decremento, lo que significa, que van a la baja.

“Tenemos muy buen panorama, sino fuera porque tenemos en puerta una variante tan agresiva (Ómicron) diríamos que vamos por buen camino, pero no hay que bajar la guardia, no debemos echar las campanas al vuelo. Las autoridades deben de poner atención, poner ciertos candados para blindar la situación frente a esta nueva variante, amortiguar el impacto lo más posible de tal suerte que no nos veamos afectados en las actividades económicas y rutinarias empezando el mes de enero”, enfatizó.

En cuanto al Semáforo Universitario por Contingencia Sanitaria, el campus de El Marqués, se encuentra en rojo; en naranja: Colón, Corregidora, Ezequiel Montes, Querétaro y San Juan del Río; en amarillo: Amealco, Arroyo Seco, Cadereyta, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán; y en verde: Huimilpan y Landa de Matamoros.