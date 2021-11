Secretaria de Turismo de la CDMX renuncia tras presunta detención en Guatemala

La funcionaria Paola Félix negó haber sido detenida en Guatemala con 25 mil dólares en efectivo,

Paola Félix Díaz renunció a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; luego de que circulara el rumor sobre su supuesto arresto en Guatemala, la funcionaria presentó su renuncia a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Este 6 de noviembre el Gobierno Capitalino anunció a través de un comunicado que han decidido aceptar la renuncia de la secretaria.

La funcionaria Paola Félix negó haber sido detenida en Guatemala con 25 mil dólares en efectivo, como lo denunció el columnista Darío Celis de El Financiero a través de su cuenta de Twitter.

El comunicador, denunció que la funcionaria habría viajado en un vuelo privado con matrícula XA-MHA, junto con al productor teatral Alex Gou, a quien supuestamente se le pagaron más de 15 millones de pesos para la realización del Desfile de Día de Muertos.

A través de Twitter, la ahora ex titular de la Secretaría de Turismo, negó los rumores que la acusan de ser detenida en el vecino país:

“Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia”, escribió Félix Díaz.