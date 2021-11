Secretaría de Salud de Querétaro llama a no caer en pánico por variante Omicron de COVID-19

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud del Estado de Querétaro, recordó que todavía no hay estudios científicos sobre ella y aun no se identifica ningún caso en el país

Es importante no generar pánico respecto a la nueva variante omicrón de COVID-19, pues todavía no hay estudios científicos sobre ella y aun no se identifica ningún caso en el país, refirió Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud del Estado de Querétaro (Seseq).

“Es muy importante que no generemos pánico, todavía no hay nada en concreto de que sea más transmisible, de que produzca casos más graves, o de que tanta resistencia tenga a la inmunidad generada por vacunas.“, indicó.

Reitró que hasta el momento no hay ningún caso en el país y tampoco en Querétaro, pero se siguen haciendo la vigilancia epidemiológica y genómica en el país para identificar el momento de introducción en el país.

“Lo que sabemos es que la transmisión sigue siendo la misma, entonces las medidas no farmacológicas siguen siendo vigentes hoy más que nunca.“, añadió.

Respecto a qué medidas preventivas deberán tomarse con esta variante, Martina Pérez Rendón reiteró que por el momento no habrá algún cambio, más que la vigilancia, pued dijo que la restricción de viajes o de ingreso de personas provienentes de los países en donde surgen estas variantes no funciona.

“La restricción de viajes, en realidad no funcionan, ustedes lo vieron con la vatiante delta, empezó su diseminación y en unas cuantas semana estuvo en todo el mundo y hasta el momento es la variante que predomina.”, puntualizó.

Indicó que cuando llegue esta variante al estado, el manejo a la atención sanitaria seguirá siendo el mismo.

“En el caso de la Secretaría seguimos con todas las unidades de COVID-19 y sus camas dispuestas y en el caso del seguro social están al 100 por ciento de las camas que están dispuestas en este momento que son 40, pero se pueden destinar hasta 350 camas.“, concluyó.