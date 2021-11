Se suma Luis Nava a iniciativa de Kuri, pedirá a funcionarios municipales presentar su 5 de 5

Los funcionarios deberán presentar su declaración de situación patrimonial; declaración de intereses; declaración de situación fiscal; carta de no antecedentes penales; y prueba de toxicología

Luis Nava se une a la iniciativa del gobernador Mauricio Kuri y lanza una invitación a funcionarios municipales, regidores y síndicos para que presenten su 5 de 5.

“Uno de los grandes compromisos que tenemos con la ciudadanía es la transparencia, nos sumamos a la iniciativa del gobierno del estado para pedir a todas y todos los funcionarios cumplan con su 5 de 5 en el plazo de un mes” declaró el alcalde capitalino.

En total será 426, funcionarios municipales, regidores y síndicos los que sumarán al ejercicio de transparencia. El cual será supervisado por el Órgano Interno de Control, mismo que ha dado hasta el 10 de diciembre del año en curso para presentar la documentación.

El ejercicio es de carácter voluntario y de no arrojar un resultado favorable, se procederá a un análisis respecto al servidor público; no obstante “los documentos por sin solos no tiene aparejada punibilidad”, destacó Javier Rodríguez Uribe, titular del Órgano Interno de Control Municipal.

Sin embargo, el presidente municipal enfatizó que “No habrá tolerancia para servidores públicos que no cumplan está instrucciones”.