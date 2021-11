Presentan iniciativa para incluir escalón universal en espacios públicos para personas de talla baja

De momento sólo Sonora y Guanajuato han realizado modificaciones a la ley para incluirlo, informo el legislador local, Paul Ospital.

El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, presentó una iniciativa de ley para que Querétaro se convierta en el tercer estado en incluir el escalón universal en espacios públicos y privados para personas de talla baja.

Con esta iniciativa se pretende que las instancias realicen las adecuaciones necesarias a sus aparatos en la vía pública, a efecto de que las personas de talla baja puedan estar a una altura de fácil acceso para ellas.

Detalló que hasta el momento solo Sonora y Guanajuato han realizado modificaciones a la ley para incluir el escalón universal, por lo que comsideró importante Querétaro que también se sume a esta iniciativa.

Por su parte, Araceli Frías Martinez, integrante de la Asociación Civil de Querétaro “Por un mundo más incluyente“, refirió que la iniciativa del escalón universal es muy importante, ya que las personas de talla baja se enfrentan a retos diarios.

“Es un reto ir a hacer algún tramite, a firmar en algún banco, espacio jurídico. Es simplemente para ya no estar atenidos a otra persona y pedirles ayuda para que nos vean, eso es lo que queremos hacer en la sociedad, a que las personas de talla baja no se enfrenten a las burlas y a la discriminación que yo he vivido, y es por ello que queremos hacer este escalón universal.“, apuntó.

Además de la iniciativa para modificar la ley local, Paul Ospital, ingresará un exhorto dirigido a la Cámara Federal de Diputados, para que las personas con talla baja sean consideradas como discapacidad.

“En las leyes federales no están estipulado que las personas de talla baja entren dentro los grupos vulnerables, o con alguna discapacidad, sin embargo en algunas entidades sí les dan su credencial de discapacidad, la ley es ambigua entonces queda en la voluntad de las autoridades si reciben, por ejemplo, algún apoyo social.“, indicó el diputado del PRI.

Agregó que esta “ambigüedad en la ley“, afecta en los apoyos sociales que las personas de talla baja puedan acceder, como es el caso de los apoyos otorgados por la Secretaría del Bienestar. Además, de que esto implica que no se tenga una cifra de cuántas personas de talla baja hay en México y a nivel local

“La Ley Federal no contempla a las personas de talla baja como persona con discapacidad y no hay una cifra clara de cuantas personas hay en el estado. Al ponerlo en la normatividad deriva en una serie de acciones para saber cuántas personas son de talla baja”, añadió.

Aseguró que dicho exhorto se ingresará en San Lázaro en coordinación con la diputada federal del PRI, Norma Angélica Aceves García, que integra la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.