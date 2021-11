Preocupa muerte de mojarras por ser especie muy resistente: investigador de la UAQ

Para Juan Pablo Ramírez Herrejón, biólogo con especialidad en peces y responsable del laboratorio de calidad de agua y suelo lo que sucedió en el bordo de Centro Sur refleja el abandono de ecosistemas y refleja falta de comunicación entre sociedad y gobierno.

“Para mí esta muerte masiva de peces lo que indica es que ese tipo de ecosistemas se encuentran totalmente abandonados, no se les da tratamiento” además de ser un reflejo de la falta de comunicación que existe entre sociedad, gobierno y academia; explicó Juan Pablo Ramírez Herrejón, ictiólogo investigador de la UAQ.

En días pasados se reportó la muerte de miles de peces, mojarras principalmente, en el bordo de Centro Sur. Los vecinos que se percataron del fenómeno alertaron a las autoridades municipales, quienes señalaron que se encontraban investigando el caso.

Juan Pablo Ramírez Herrejón, biólogo con especialidad en peces y responsable del Laboratorio de calidad de agua y suelo, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro; explicó que resulta preocupante la muerte de las mojaras pues se trata de una especie sumamente resistente capaz de soportar condiciones muy diversas en el agua.

De acuerdo con el especialistas la mojarra es un pez africano traído en los años 30 o 40 por programas de gobierno, dada la resistencia que presenta y sus facilidades de cultivo. Tiene una resistencia importante en cuestiones de PH, se han resignado en condiciones que van desde una acidez de dos hasta nueve. En caso del oxígeno tiene capacidad de tomar bocanadas de aire y una dieta que comprende materia orgánica, plantas e insectos.

“El hecho de que haya tantas mojarras muertas es un hecho preocupante porque quiere decir que hubo un cambio muy rápido en el sistema, si el cambio en el oxigeno disuelto o PH cambian poco a poco las mojarras tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones, pero si los cambios en PH, oxigeno o de algún contaminante cambian de un momento a otro, se mueren” explicó el docente, Ramírez Herrejón.

Dado que los sistemas acuáticos suele ser predecibles, el académico especuló que lo más probable es que se les haya consumido el oxígeno de forma abrupta. Esto suele ocurrir como resultado de descargas al cuerpo de agua de algún químico o de materia orgánica, cómo puede ser el drenaje drenaje.

La liberación de toxinas como consecuencia de una muerte masivas de algas podría ser otra explicación para el descenso de los peces; “si millones algas que mueren al mismo tiempo esas toxinas puedan atorarse en sus branquias” asfixiándolos.

“Todo esto es especulación porque yo no los he visto. Yo estuve pensando y para mí esta muerte masiva de peces lo que indica es que ese tipo de ecosistemas se encuentran totalmente abandonados, no se les da tratamiento. Lo que nos dicen las mojarras muertas es que la comunicación entre sociedad y tomadores de desiciones no existe o es muy mala. Por su parte los tomadores de decisiones en este caso municipio no me conocen, no conocen a los académicos.” declaró el ictiólogo.

Ramírez Herrejón, llamó a observar estos fenómenos y comenzar a tender lazos de comunicación efectiva entre todos los sectores para crear planes de manejo de los sistemas acuáticos en bordos y presas de la ciudad.

“Me ofrezco públicamente para ayudar tanto a los tomadores de desiciones como a los vecinos de la zona, los invito a que se comuniquen conmigo y veamos como podemos hacer una estrategia de manejo en ese bordo, un diagnostico inicial” y uno preventivo con las herramientas con las que ya cuenta el la universidad y el Laboratorio de calidad de agua y suelo”; concluyó.