La 4a ola de COVID-19 impacta a Europa

Hay países que regresaron al confinamiento, la OMS aseguró que ahora ahí se ubica el epicentro de la pandemia.

La cuarta ola de COVID-19 golpea con fuerza a Europa, luego de un repunte en el numero de contagios varios países de dicho continente han regresado a medidas de seguridad más estrictas y han incrementado la presión sobre los ciudadanos para que estos sean vacunados.

El aumento de las infecciones por coronavirus en toda Europa y el registro temperaturas cada vez más bajas, ha llevado a algunos países a introducir restricciones sobre todo dirigidas contra las personas no vacunadas. Por su poner el foco de contagio y un riesgo a la recuperación económica y un retroceso en las libertades que existían antes de la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud advirtió, en días pasados, que Europa era una vez más el epicentro de la pandemia a dos años de los primeros registros. También se señaló que en los próximos meses, podrían morir medio millón de personas en ese continente a causa de la cuarta ola de COVID-19.

Europa reportó un incremento de muertes del diez por ciento y del siete por ciento en nuevos contagios durante la primera semana de noviembre, en comparación con la semana anterior. Las hospitalizaciones y las muertes se han registrado sobre todo en Europa oriental.

La nueva ola amenaza la recuperación económica y el cierre de año en todo el continente. Por otro lado, el regreso a la normalidad como resultado del éxito de las campañas de vacunación corre está en riesgo a causa de las personas no vacunadas, quienes le han dado al virus la oportunidad de desarrollarse.

Ante dicha amenaza las naciones europeas han comenzado a emprender acciones cada vez más estrictas, a continuación les presentamos el panorama de las naciones que mayor afectaciones han registrado:

Rusia confirmó, para el día de ayer, 37 mil 156 nuevas infecciones y un nuevo récord de muertes, con mil 254. Este es el país con mayor número de decesos registrados desde el inicio de la pandemia, en Europa, con al menos 723 mil.

El Gobierno ruso atribuyó la situación a la letalidad de la variante Delta, pero también a la falta de cumplimiento de las reglas sanitarias y la baja tasa de vacunación, Telga al 49% sobre el 80% que esperan las autoridades.

En Austria su canciller, Alexander Schallenberg, manifestó que “los ciudadanos deberán asumir nuevas restricciones durante 20 días porque hubo demasiados que se han mostrado insolidarios”, haciendo referencia a las personas que no decidieron vacunarse.

Ante ello se decretó una nueva cuarentena a partir del lunes, después de que las medidas adoptadas hasta ahora, incluido el confinamiento a los no vacunados, no frenaron el aumento de casos. Además, anunciaron la vacunación obligatoria contra la covid-19 a partir del 1 de febrero de 2022, convirtiéndose la nación austriaca en el primer país de la Unión Europea en introducir la inoculación forzada.

Alemania notificó 52 mil 970 nuevos contagios en las últimas 24 horas, un día después de registrar un récord de 65 mil 371, en medio de una cuarta ola que ya dejó sin camas de terapia intensiva a varias zonas, obligó a trasladar pacientes al extranjero. Durante el jueves pasado, el Parlamento alemán aprobó nuevas restricciones para tratar de contener un avance del coronavirus.

La República Checa impondrá medidas restrictivas a partir del lunes hasta febrero, específicamente para personas no vacunadas.El ministro de Salud checo, Adam Vojtech, aseguró que los no inmunizados ya no podrán presentar test negativos para asistir a eventos públicos, ir a bares y restaurantes, visitar peluquerías, museos e instalaciones similares o utilizar hoteles.

Eslovaquia e Italia, dirigieron sus medidas hacia la población no vacunada. A partido la próxima semana se prohibirá el ingreso a todas las tiendas y centros comerciales no esenciales, a las personas que no cuenten con la inoculación contra el SARS COV2. Tampoco podrán asistir a ningún evento público y reunión y se les pedirá que realicen pruebas dos veces por semana para ir a trabajar.

Bélgica endurecerá a partir de este fin de semana las medidas contra el coronavirus para tratar de contener el nuevo pico en el avance de la pandemia imponiendo el teletrabajo al menos cuatro días a la semana durante las próximas tres semanas, reintroduciendo la obligación de la mascarilla en interiores y en caso de aglomeraciones al aire libre.

El Gobierno de Polonia informó el 17 de marzo un confinamiento total, y desde finales de ese mes rigen restricciones adicionales y solo funcionan los servicios de primera necesidad.

Finalmente, para Reino Unido una nueva versión más contagiosa de la variante Delta se está propagando rápidamente. Actualmente, representa cerca del 12% de las muestras recopiladas en el sondeo más reciente del Gobierno. Lo que representa una tasa de crecimiento diaria del 2.8% para la subvariante AY.4.2, en un sondeo realizado entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre. A pesar de ello la nueva subvariante tiene menos probabilidades de causar covid sintomático, señalaron las autoridaes del país.