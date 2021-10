Municipio de Querétaro decide no incrementar predial ni impuesto sobre traslado de dominio

Francisco Martínez Domínguez, Secretario de Finanzas de la capital, hizo este señalamiento tras anunciar un aumento 3.5 por ciento en los diferentes valores catastrales, lo cual, precisó, no provocará aumentos en los impuestos

No habrá incremento al impuesto predial ni sobre el traslado de dominio en viviendas del Municipio de Querétaro; aseguró Francisco Martínez Domínguez, Secretario de Finanzas.

El día de ayer fue aprobada por el Cabildo, la propuesta de actualización de tablas de valores. Este aumento 3.5 por ciento en los diferentes valores catastrales son un reflejo de la plusvalía de los bienes raíces dentro del municipio; señaló el secretario.

Sin embargo, destacó que dicha medida no implicará un aumento en el impuesto predial ni en el traslado de propiedades: “No es ningún truco para subir ni el predial ni el traslado” solo es un piso legal de los valores catastrales para poder garantizar que las operaciones de compra venta se lleven dentro de este rango de valor.

El pago del predial corresponderá al mismo en años anteriores siempre y cuando no haya realizado una construcción en la propiedad, en cuento al tema del traspalado este no ha tenido ningún incremento en los últimos cinco años y no lo habrá.

En los siguientes diez días se estará discutiendo la propuesta en vista a que proximamente se apruebe en la legislatura.