Menos del 7% de pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes consiguen órganos

Aún hay muchos mitos que disuaden a la población mexicana de donar órganos y tejidos, sin embargo, Querétaro va a la vanguardia en este rubro

Solo el 6.3% de las mas de 18 mil personas registradas en el Centro Nacional de Trasplantes, han conseguido un el órgano que necesitan, en México los mitos entorno al la donación de órganos han provocado que la demanda de estos tripliquen su ofertar.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Donación de Organos, Tejidos y Transplantes; con el objetivo de promover la cultura de la donación para salvar la vida de miles de personas que lo necesitan.

La donación es el consentimiento de una persona para que, en vida o después de su muerte, cualquier órgano o tejido de su cuerpo sea utilizado para trasplantes y aunque la Ley General de Salud contempla que todos los mexicanos somos donantes, es importante dar el consentimiento explicito de este deseo.

Lamentablemente, aún existen estigmas sobre dicha práctica y las estadísticas de donantes aún quedan a deber a todos los pacientes en lista de espera para recibir el órgano que pueda salvarles la vida.

En la actualidad, existen un poco más de dieciocho mil personas registradas en el Centro Nacional de Trasplantes, que requieren de un órgano; sin embargo, solo un 6.3 por ciento lo han conseguido; de acuerdo con información publicada en la revista medica del Instituto Nacional del Seguro Social (IMSS).

Los mitos creados y la falta de información sobre el tema han provocado que la donación de órganos, tejidos y células sea insuficiente en nuestro país, lo cual se ve reflejado en el reducido número de potenciales donantes inscritos en el Programa Nacional de Donación, lo que ha condicionado que más de cien mil potenciales beneficiarios vean alejada la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

La psicóloga María Luisa Marván Garduño, investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana (UV), descubrió que la corrupción es el motivo más fuerte para no donar.

“La corrupción no es un mito, existen casos probados en el país, el problema es que la percepción de que la corrupción afecta incluso los programas de donación de órganos. Aunque el proceso de donación de órganos en las instituciones públicas es totalmente transparente, en este país no hay confianza en nada ni en nadie” explicó, María Luisa Marván.

En tanto, para adultos mayores de 65 años la razón más fuerte para no donar es que consideran que sus órganos ya no son útiles, debido a su edad; algo falso, pues no existe un límite de edad para ser donador. Asimismo, la segunda razón que reportaron este grupo de edad para no donar fue que iba en contra de su religión.

Para la especialista, hay dos mitos que se deben combatir para aumentar la donación de órganos en México. El primero, que la donación es pecado.

El segundo, que la muerte cerebral no es una muerte real y que los órganos se obtienen cuando la persona aún tiene posibilidad de sobrevivir; cuando en realidad una persona con muerte cerebral ya no tiene posibilidad de despertar, la persona ha muerto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que la cifra de donaciones de órganos sea de 20 por cada millón de habitantes, mientras que en nuestro país, al año se logran en promedio 9 por cada millón de habitantes.

En Querétaro, podemos estar orgullosos pues de acuerdo con el Centro Estatal de Trasplantes, la entidad se ubica en la tercera posición nacional en donación de órganos y por lo menos en 2019 se realizaron tres trasplantes de riñón, uno de hígado, dos de córnea y 14 donaciones, sin embargo, a nivel nacional la demanda triplica la oferta.