Facultad de Filosofía de la UAQ presenta conferencia sobre criminalización del aborto

Además, presentaron la Unidad de Género, Sexualidades y No Discriminación de la Facultad de Filosofía

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso a un Aborto Legal y Seguro, la Facultad de Filosofía (FFi) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a través de la Unidad de Género, Sexualidades y No Discriminación, presentó la conferencia magistral “El derecho a decidir de las mujeres en contextos con mayor criminalización del aborto”, dictada por Verónica Cruz Sánchez, activista, feminista, trabajadora social y defensora de los derechos humanos de las mujeres, integrante del Centro Las Libres A.C.

Durante su intervención, Teresa García Gasca, rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad manifestó que se debe seguir defendiendo los derechos de todas las mujeres, la dignidad de cada persona, la no discriminación y la no criminalización en el caso del aborto; asimismo, felicitó a la FFi por haber concretado el proyecto de la Unidad de Género, Sexualidades y No Discriminación.

“Esto lo necesitamos en todas las unidades académicas y estamos trabajando en ello, cada una a su paso, y cada una lo logrará, estoy segura, para que se fortalezca en nuestra Universidad la igualdad y la equidad”, agregó la Rectora de la UAQ.

Por su parte, Lluvia Cervantes Contreras, titular de la Unidad de Género, Sexualidades y No Discriminación de la FFi, afirmó que la UAQ y la propia Facultad, son pioneras en Latinoamérica para la educación integral para las sexualidades, que implica el proceso de generar pensamiento crítico y reflexiones sobre el control de los cuerpos y la posibilidad de ejercer derechos. Mencionó, además, que esta Unidad tiene entre sus objetivos realizar cursos y talleres, integrarse al Comité Universitario de Igualdad de Género, impulsar un grupo de equidad de género y no discriminación, y coadyuvar con la Unidad de Atención de Violencia de Género de la UAQ en casos que se presenten, entre otros.

En su exposición, la activista Verónica Cruz Sánchez mencionó que octubre fue de celebración en lo que respecta a los derechos de las mujeres, pues la Suprema Corta de Justicia de la Nación organizó el desorden jurídico, dijo, que había en materia de aborto. Reconoció también el trabajo de muchas mujeres que desde hace décadas han luchado por estos derechos, pues desde 1920 empiezan las primeras propuestas de despenalización del aborto.

“No veíamos venir que la Corte nos iba a sorprender, no sólo con las tres decisiones históricas, sino con el nivel de argumentación; cuando digo ´la Corte puso el piso y el techo´, es súper importante, llenó de contenido al Cuarto Constitucional y nos dijo a todas las mujeres, niñas y personas gestantes de este país, que el aborto es nuestro derecho, es un derecho humano y les dijo al resto de los Poderes que el delito de aborto es inconstitucional y aunque la acción de inconstitucionalidad era de Coahuila o para Coahuila, se sentó el precedente para todo el país”, expresó la invitada.

Finalmente, reconoció la creación de la Unidad de Género, Sexualidades y No Discriminación de la FFi, pues señaló que esto habla de cómo se tiene que acelerar el paso para hablar, incluso de los temas que a la sociedad le cuesta trabajo hablar, “porque es aquí, en las casas de estudio donde se genera el conocimiento donde tenemos que hacer que la sociedad vaya pensando y repensando mucho más amplio para poderle garantizar los derechos a todas las personas, independientemente de lo que individualmente creamos”.