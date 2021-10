Verónica Martínez recalcó que existe una demanda legítima por las mujeres que está avalada por las cifras, por lo que se deben crear compromisos “reales y sin apariencias”

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, recibió la titularidad de la nueva administración en medio de un momento coyuntural histórico, sostenido por los distintos grupos de mujeres feministas en Querétaro.

Ante esto, la académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Verónica Martínez, consideró fundamental que el titular del ejecutivo estatal propicie diálogos con los distintos grupos feministas en la entidad, ya que sí serán un contrapeso importante para la administración de Kuri González, los próximos seis años.

“Seguimos teniendo agresiones sexuales, llevadas hasta los feminicidios, entonces creo que la manera de poder disminuir o encontrar las mejores estrategias es hablar con los movimientos feministas, en plural, porque unas tienen algunas manifestaciones para exigir sus derechos y otros grupos feministas, otras manifestaciones“, enfatizó.

La especialista recalcó que existe una demanda legítima por las mujeres que está avalada por las cifras, por lo que se deben crear compromisos “reales y sin apariencias”; para lograr esto, reiteró la académica, resulta oportuno comprender la heterogeneidad de los movimientos feministas en la entidad y dar solución a sus demandas.

“Yo creo que no hay alternativa más que dar atención a la evidencia numérica, no se trata de moda, se trata de hechos y las necesidades de las mujeres planteadas, en diferentes espacios, requieren atención. Tenemos una data de violencia y no sólo de violencia real, también de violencia virtual que no se puede negar“, opinó.

Subrayó que pensar que el movimiento feminista en el estado está representado solo por unas cuantas mujeres y que son las únicas posturas, es “cerrarnos a una visión estrecha“, pues apuntó que muchas de las mujeres, en diferentes ámbitos, han alzado la voz.

“Entonces se tiene que hacer una escucha cierta y debe haber alguna solución para todos estos casos de impunidad“, enfatizó.

Respecto al mensaje que emitió Mauricio Kuri el pasado 1 de octubre, día en que asumió la titularidad como nuevo gobernador de Querétaro, en el que respaldó la denuncia interpuesta hacia las jóvenes que realizaron pintas en el inmueble de Palacio se Gobierno el 28 de septiembre, Verónica Martínez, consideró fundamental dar una doble lectura sobre el tema.

“Yo creo que es una doble lectura para alejarnos de las visiones simplistas, como decir que si -Kuri González- dice eso no va a apoyar a las mujeres“, indicó.

Sin embargo, explicó que debió existir un balance en sus declaraciones, en el aspecto de que si se va a respaldar los procedimientos legales, a la par, tendría que asegurar la justicia a las denuncias hechas por las mujeres.

“Si el gobernador electo dice que va a respetar los procesos y las formas legales, entonces estaríamos de acuerdo en que es lo que se debe de hacer: proceder en las formas legales, pero eso implicaría que hubiera una mejor respuesta a todas las denuncias hechas por las mujeres”.

Aseveró que prohibir que se realicen este tipo de manifestaciones, pero sin garantizar la seguridad ni las carpetas abiertas, o los proceso legales interpuestos por las mujeres, sería propiciar “discursos de apariencia”.

“Si se quiere retomar el respeto al Estado de Derecho, y que todas, todos y todes lo respetemos, tiene que haber también un cumplimiento de la otra parte“, expresó.

Verónica Martínez confió en que el diálogo se puede dar con diferentes grupos feministas, aunque aceptó que es probable que otros grupos decidan no establecer esos diálogos, lo cual resulta válido.

“Hay otros grupos que están en contra de eso y de algunas prácticas estatales, pero también es válido, pero creo que es necesarios abrir el diálogo con distintos grupos feministas y hacer compromisos reales sin apariencias. Es una deuda que correspondería al nivel estadístico de desarrollo que tenemos en el estado. Que no sea el decurso clásico de ‘te escucho pero no doy resultados’, tiene que haber la disposición pero que se evidencie en datos“, ahondó.

Respecto a si se vislumbra para este primer trienio, con la entrada de la nueva Legislatura del Estado de Querétaro, de mayoría panista y con un reducido número de curules de oposición, la legalización del aborto, la académica mencionó que eso dependerá de que las y los servidores públicos recuerden que existe una obligatoriedad de garantizar todos los derechos.

“Creo que nos solo e¡ gobernador de Querétaro, y los diputados y diputadas en nuestros estado tendrían que hacer un análisis muy fuerte sobre las obligaciones jurídicas y políticas que tienen como representantes de la ciudadanía, y la separación de los valores morales y personales. La constitución lo dice claramente, todas las personas todos los derechos”, recalcó.

Reiteró que seguir negando los derechos de las personas por asociarlos a valores éticos y morales es bueno no está sujeto a quien ejerce un cargo públicos, pues tienen obligaciones constitucionales y legales que deben cumplir; consideró que existe una “muy mala información“, sobre lo que significa la interrupción legal del embarazo y las estrategias de educación sexual.

“No se trata de permitir el aborto y decir que ahora todas las personas van a abortar, se trata de reconocer una problemática que tiene que ver con la objetivización del cuerpo, con el abuso sexual, con las violaciones, con la sexualización el cuerpo de las mujeres, las violaciones infantiles, el embarazo no deseado, y todas estas problemáticas que se intercalan y entrelazan de manera demasiado complejas“, agregó.

Verónica Martínez dijo que es necesario que el gobernador de Querétaro y los diputados y diputadas tengan la claridad no sólo jurídica, nacional e internacional de lo que implica la interrupción del embarazo, y con ello puedan hacer campañas para que la población pueda enterarse que esto es un derecho.

“Y que si cualquier persona decide no ejercerlo está bien, pero no puedes restringir los derechos de las otras personas nunca y menos cuando estás en un cargo público”, expresó.

Finalmente, sobre qué representa que Mauricio Kuri González, haya hecho énfasis en que su gabinete sería el primero en la historia en ser paritario, según las propias palabras del mandatario durante su protesta, la profesora enfatizó que la paridad no implica, necesariamente, un avance en las agendas feministas, pero sí es algo que se puede lograr y va a depender de las postura política que tengan las mujeres adentro de los gabinetes o cargos públicos.

“El hecho de ser paritario, es un ejercicio de la igualdad. Si representamos a la mitad de la población tenemos el derecho de estar en los cargos públicos, eso es un hecho por sí mismo y eso es una ganancia por sí misma”.

Señaló que es algo “bueno” que las mujeres ocupen posiciones de poder, pero el reto será que estas mujeres se puedan articular para lograr avanzar la agenda de las mujeres y lograr la igualdad, algo que significará “mucho trabajo y mucho cabildeo”.

“¿La paridad garantiza el avance? No, pero se puede avanzar. A mí me congratula que estén las mujeres en el gobierno de Mauricio Kuri, que sigan mujeres en las diputaciones locales, creo que perdimos en las presidencias municipales y habrá que hacer un análisis de qué pasó y encontrar los caminos, porque no tenemos los caminos hechos en esta toma de decisiones del poder“.

Concluyo, en que existe “una esperanza” en que la agenda de las mujeres avance en este sexenio, pero apuntó en que será un trabajo impulsado por las mismas mujeres, desde organizaciones civiles, académicas hasta reporteras.

“Creo que nuestro gobernador está consciente no solo de la importancia de la paridad, porque lo declara, pero tiene o necesita estar pendiente de esta obligatoriedad del Estado respecto a cumplir los derechos y necesidades de las mujeres y una vez que eso avance realmente, entonces podemos estar hablando de distinciones de violencia y otros tipos”.