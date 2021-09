Suman 9 los aspirantes a encabezar el IEEQ

Los consejeros esperan definir al nuevo presidente del órgano electoral a más tardar el 29 de octubre

Son nueve las y los finalistas que aspiran a la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y que se someterán al último filtro de entrevistas, para que, a más tardar el 29 de octubre, se tenga el nombre del próximo titular, informó Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Vamos a entrar en el mes de octubre a la etapa de las entrevistas, que serán públicas y les pueden dar seguimiento, de las y los aspirantes para presidir el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), los próximos 7 años (sic).“, enfatizó.

Explicó que, una vez concluida la etapa de entrevista, el Consejo General designará a la persona que tome el cargo, a partir del 1 de noviembre.

“Son mujeres y hombres quienes ya pasaron las primeras etapas, que incluyeron, primero, un examen de conocimientos, y la segunda etapa consistió en elaborar un ensayo. Entonces, me parece que es un procedimiento muy importante que hace el Instituto Nacional Electoral.“, aseveró.

Ana Lilia recordó que anteriormente este procedimiento estaba en manos de la Legislatura del Estado de Querétaro, pero con la reforma del 2014, se dio un giro para generar un sistema electoral de carácter nacional y con ello, fuera el INE quien nombrara a los y las integrantes de los consejos generales.

“Cuando las elegían en las Legislaturas de los Estados era un tema eminentemente de carácter político, hoy también, no podemos decir que no, pero hay todo un procedimiento establecido que antes no existía, por ejemplo, el examen y pasar el filtro se un ensayo, por lo menos conocemos su pensamiento y su redacción, porque el ensayo es presencial.“, enfatizó.

Añadió que en la fase de la entrevista, se evalúa la forma de conducirse, lo que tiene que abordar en su desempeño, y la comunicación con los diferentes actores políticos, así como los conocimientos en el tema electoral.

Gerardo Romero Altamirano informó que se llamará a sesión de consejo para este viernes 1 de octubre y con ello, se elija de entre los seis consejeros y consejeras del IEEQ al titular interino, esto, mientras se designa al titular oficial.

Hasta el momento, los nueve finalistas son Gloria Luz Duarte Valerio, María Nieto Castillo, Ana Luisa Pérez Villaseñor, Teresita Adriana Sánchez Núñez, Benjamín Hernández López, Juan Luis Lara Ramírez, Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Ricardo Manuel Sánchez Estanislao y Carlos Alberto Velázquez Chávez.