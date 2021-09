México, primer lugar en embarazos de mujeres de entre 15 y 19 años

El embarazo adolescente está condicionado a factores demográficos, socioeconómicos, psicológicos y de educación

México ocupó el primer lugar en ocurrencia de embarazos en mujeres de 15 a 19 años dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En el marco de la conmemoración del Día mundial para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, arrojó información pertinente para identificar las causas y consecuencias que atrae.

El embarazo adolescente está condicionado a factores demográficos, socioeconómicos, psicológicos y de educación; sin embargo, la encuesta reconoció que la deserción escolar es un elemento recurrente en este fenómeno.

De acuerdo con datos de la ENADID 2018, de las adolescentes que no asisten a la escuela -un millón 948 mil 142- el 9 por ciento abandonó sus estudios debido a un embarazo.

Con respecto a las adolescentes que son madres, 31 por ciento de las mujeres de 15 a 19 años que no asisten a la escuela declararon tener hijos; condición que se presenta en 2 por ciento de quienes sí asisten.

La deserción escolar complica aún más, la posibilidad de obtener educación en temas de sexualidad y reproducción, aumentando los riesgo de producirse embarazos a muy corta edad.

Situación que puede verse reflejada en el uso de protección anticonceptiva, cinco de cada 10 (50 por ciento) adolescentes de 15 a 19 años que no asisten a la escuela, no utilizaron protección en el primer encuentro coital, a diferencia del 18 por ciento de quienes sí asisten.

Los resultados emitidos por el instituto dejan en claro que aun hay mucho que hacer en materia de educación sexual y reproductiva entre los adolescentes más allá de la población escolarizada.