El cáncer es una enfermedad que depende de la raza y la clase, opina la Pulitzer Anne Boyer

Anne Boyer explicó que el cáncer de mamá triple negativo, como el que ella padeció a los 41 años, está sujeto a la dinámica del sistema capitalista.

“El cáncer es una enfermedad que depende de la raza y la clase, de cosas como el apoyo social, entonces las mujeres solteras, trabajadoras, enfrentan un reto más importante y tendrán los peores resultados”, dijo la poeta y ensayista estadounidense Anne Boyer, al hablar sobre su último libro “Desmorir. Una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista” (Sexto Piso, 2021)

En conversación con el escritor Eduardo Rabasa, durante la sexta edición del Hay Festival 2021, Anne Boyer explicó que el cáncer de mamá triple negativo, como el que ella padeció a los 41 años, está sujeto a la dinámica del sistema capitalista, en donde la clase trabajadora va a morir porque no tuvo las condiciones necesarias para acceder a todo el sistema de salud y de cuidados.

“Cuando me diagnosticaron cáncer estaba muy espantada, no tenía ahorros, era madre soltera, tenía que trabajar y no tenía otra opción y cuando empiezas a leer las estadísticas los resultados son aterradores: la gente se muere porque nadie los pudo cuidar, y al mismo tiempo, son aquellas personas que cuidan en la sociedad“, apuntó.

La escritora, quien fue ganadora del Premio Pulitzer el año pasado, recordó que su libro comenzó a escribirlo a desde aquellas reflexiones que comenzaron durante su diagnóstico de como se fue enfrentando al tratamiento clínico y sus procedimientos.

Ahí encontró que el cáncer, y en específico el cáncer de mama, se sostiene desde dinámicas que conforman al sistema capitalista y que impactan si eres mujer de clase trabajadora o radicalizada.

“Deje de dar clases, y en Estados Unidos solamente te dan un periodo de descanso pagado, entonces tienes mala suerte si te da cáncer. Solo con la cirugía me hicieron se terminó mi incapacidad h tuve que regresar a dar clases con el drenaje, con las gasas”, añadió.

También hizo una crítica a las narrativas que surgen al rededor de las personas que son diagnosticadas con cáncer y aquella “competencia por sobrevivir“.

“En los Estados Unidos odian a las personas perdedoras y eso es parte del capitalismo y la competencia por sobrevivir, esa es la realidad presente en la que crecí y criaron y se intensificaba. Me decían que iba a vivir porque era ‘especia’, pero no te mueres por tener una mala actitud, así no funciona el cáncer, son ideas equivocadas sobre el cáncer y están por todos lados y se meten en la narrativa que se supone que debes ser una victoriosa“, concluyó.