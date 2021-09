Aumenta número de embarazos no deseados durante la pandemia por COVID-19

Las desigualdades se han acrecentados con la pandemia y una de ellas es el aumento de violencia sexual en los hogares, provocando una mayor cantidad de embarazos no deseados sobre todo en menores de edad.

En el marco del Día Mundial De La Prevención Del Embarazo No Planificado En Adolescentes, Insight Comunicación organizó el conversatorio “Reflexiones sobre embarazo no planificado”. Durante este evento se informó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó un aumento de por lo menos 500 mil mujeres gestantes por cada año de pandemia, entre esos números también hay un incremento en los embarazos no deseados.

Isabel Fulda Guare, subdirectora de la fundación por la maternidad elegida, Gire; la diputada Nancy Núñez y Carolina Gómez, especialista en salud pública; fueron las voces que encabezaron esté foro.

El evento pretende tratar los embarazos no deseados en mujeres adolescentes como un tema de derechos humanos, de salud pública, de justicia reproductiva y de igualdad de género.

Sobre todo en el contexto actual, cuando se hace más apremiante la difusión de campañas de prevención efectivas, con perspectiva de género y a las juventudes.

La educación sexual integral, más allá de la promoción del preservativo masculino es indispensable para prevenir que esta situación se siga dando, coincidieron las ponentes.

Las desigualdades sociales, económicas y educativas son coyunturales para entender el comportamiento de este fenómeno.

La diputada Núñez, refirió que la mayoría de las campañas de educación sexual y reproductiva se ofrece dentro de las escuelas. El cierre de las aulas supone un cese de esta información que ya de por sí está limitada a los sectores escolarizados.

Por su parte la representante de Gire, destacó que hay una brecha entre lo que dice la legislación y lo que ocurre: “Personal de salud que condiciona, discrimina y estigmatiza a las niñas y adolescentes que acuden a los centros de salud para ejercer su derecho”.

Es importante hacer un trabajo de sensibilización y concientización en diversos sectores incluyendo el de salud pública y privada para que el juicio personal de los profesionales de la salud no obstaculice el libre ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres.

Asimismo, las especialistas convinieron en que los enfoques de prevención deben tener una visión joven para garantizar que el menaje sea escuchado por su público meta.

Finalmente, invitaron a cambiar el discurso para quienes ya se encuentran en esta situación por decir a las jóvenes “que su vida ha terminado por ser madres” impacta negativamente en el desarrollo de las mismas.