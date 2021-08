Recibió Profeco en Querétaro 4 quejas por incremento en el precio del gas LP

Juan Rodríguez Valle, titular de la Profeco en el estado de Querétaro, señaló que las denuncias ya fueron atendidas

La semana pasada la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 4 quejas en Querétaro por un incremento al precio del gas LP en un 15 y 20 por ciento, dio a conocer Juan Rodríguez Valle, titular de la Profeco en el estado de Querétaro.

“Estas denuncias ya fueron atendidas la semana pasada, y se les invitó a que bajaran el precio. Hasta ahorita no hemos aplicado ninguna sanción, solo apercibimientos.“, apuntó.

El titular de la Profeco en Querétaro dijo que en caso de que se les hagan las recomendaciones y no sean acatadas, las sanciones van desde los 28 mil pesos hasta los 4 millones 700 mil pesos.

Explicó que el sábado de la semana pasada, salió un acuerdo por el cual desde el lunes y hasta fecha indefinida, se implementaría un operativo para identificar actividades irregulares de las gaseras distribuidora e identificar si se realiza alguna alza del precio al gas LP.

“Estamos en constante operación quw hemos montado desde la semana pasada, para monitorear el precio del Gas LP, viendo el precio del cilindro y del kilo del gas. El operativo consiste en abordar los camiones directamente, no en las plantas, en donde andan vendiendo, principalmente en la zona rural y zona suburbana, que es donde se compran los cilindros de 30 kilos”, especificó Juan Rodríguez Valle.

Subrayó que el precio en la zona 8, que es la que corresponde a Querétaro, el precio de este combustible debe de rondar entre los 11.24 pesos en litros y en 21.74 en kilogramos; agregó que en Querétaro son 4 empresas distribuidoras de gas LP y alrededor de 6 comercializadoras.

“El operativo es ambas, comercializadoras y distribuidoras, solo que los revendedores ya no están saliendo porque ya no les conviene. “, apuntó.

Rodríguez Valle señaló que Profeco Querétaro no ha tenido reuniones con las gaseras en el estado, sin embargo, a nivel federal, sí han tenido acercamientos con las gaseras; refirió que no han registrado algún paro por alguna gasera en la entidad.

“No ha habido ningún problema con las empresas distribuidoras, quiero que sepan eso, porque la semana pasada hubo un tipo paro aquí en la autopista, pero fueron personas que tomaron a la fuerza los vehículos, les quitaron las llaves de las unidades, y ahí las montaron para que mandaran un mensaje a los medios de comunicación, de que era un paro nacional de todas las empresas establecidas, y no fue así, fueron los comisionistas que quisieron llamar la atención”, aseguró el titular de la dependencia.

Añadió que las pipas que fueron tomadas, fueron liberadas ese mismo día y ya están en poder de sus empresas.

“Nosostros tenemos acercamiento con las empresas establecidas, incluso el jueves que estuve con algunos, me mostraban ese apoyo en el sentido de que están trabajando de manera normal. Por parte de las empresas no hay una resistencia “, aseveró.

Por otro lado, recordó que siguen los operativos fijos en las gasolineras, los cuales se realizan cada semana, esto para verificar que se vendan litros completos; en caso de que no sea así, son inhabilitadas las bombas; no obstante, apuntó que en la Profeco Querétaro no tienen el dato de cuantas sanciones se han realizado ya que esas sanciones provienen directamente de los verificadores de las oficinas centrales.