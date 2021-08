Querétaro regresa a Escenario B; conoce cuáles son las nuevas restricciones y horarios

Eventos masivos y centros recreativos: salones de eventos, conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias.

Eventos masivos (bodas, bautizos, XV años, etc.): Prohibición de eventos masivos y/o sociales (bodas, bautizos, fiestas, etc.) con más de 100 personas. Se limitan las reuniones privadas a que se cumpla con la sana distancia de 1.5 metros entre cada asistente, debiendo finalizar a las 23:59 horas, del día de su celebración. En espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Se deberá llevar registro de todos los asistentes, incluyendo personal de servicio, y proporcionar la lista a petición de la autoridad competente. Se recomienda que el nivel de sonido permita una conversación sin gritos, que no rebase los 100 decibeles. Eventos Masivos (reuniones de trabajo, etc.): Prohibición de reuniones de trabajo (congresos, convenciones, coloquios, pláticas, eventos cívicos) con más de 250 personas. Se limitan las reuniones privadas a que se cumpla con la sana distancia de 1.5 metros entre cada asistente, debiendo finalizar a las 23:59 horas del día de su celebración. En espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Se deberá llevar registro de todos los asistentes incluyendo personal de servicio) y proporcionar la lista a petición de la autoridad competente. Se recomienda que el nivel de sonido permita una conversación sin gritos, que no rebase los 60 decibeles. Queda prohibido realizar comidas, cocteles y reuniones de networking con más de 100 personas. Centros recreativos, conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias: Suspendidos.