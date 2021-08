Queretanos creen que estamos en el peor momento de la pandemia

Además, un amplio porcentaje de la población considera que ha faltado compromiso tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía en general

Queretanos consideran que la situación actual es más crítica respecto a los casos de COVID-19 que en meses anteriores y señalan que tanto su estilo de vida como su economía se ven afectadas por el cambio de escenario, recientemente anunciado por el gobernador, Francisco Domínguez.

Códice Informativo se dio a tarea de sondear la opinión de los queretanos respecto a la situación que se vive con la tercera ola de COVID-19, misma que nos ha obligado a retroceder a un Escenario B, con medidas más restrictivas para tratar de frenar los contagios.

El 57 por ciento de los encuestados consideró que nos encontramos ante una situación más alarmante respecto al aumento en los casos de está enfermedad; las opiniones van encaminadas a que la sociedad en general ha relajado las medidas de seguridad y aumentado su movilidad.

“…yo conozco gente que sigue haciendo fiestas y saliendo cada fin de semana como si ya se hubiera acabado la pandemia” declaró María Ruíz, comerciante dentro de una plaza en Jurica.

Algunos consideran que el cambio de escenario era necesario para hacer entender a los ciudadanos que el virus sigue activo y todos seguimos siendo vulnerables; lamentablemente esta situación afecta sobre todo a la economía y el estilo de vida de las personas.

“…el aumento en los contagios hace que no me sienta segura en el transporte público, entonces terminó haciendo más gasto al optar irme en Uber al trabajo” .

“Los ingresos de mi empresa han disminuido”.

“la pandemia limita mi búsqueda de otras oportunidades laborales”.

Esas fueron algunas de las respuestas que nos dieron los ciudadanos, cuando se les cuestionó de los efectos directos que estaban teniendo a consecuencia de la crisis sanitaria.

En cuanto a la capacidad de respuesta por parte de las autoridades para enfrentar la pandemia; la sociedad queretana consideró, en su mayoría, que tanto ciudadanía como gobierno les ha faltado compromiso y responsabilidad para acatar de forma estricta los protocolos de seguridad.

Asimismo, también consideraron que se le ha dado prioridad a la recuperación económica en lugar de a la salud de los ciudadanos.

Estrategias, como el regreso a clases presenciales preocupa a algunas personas, quienes temen que esto se haga más por fines económicos que por el bienestar de los queretanos. En contraste, hay quienes piensan que la vuelta a las aulas es importante para el desarrollo integral de los niños y debe hacerse, pero tomando todas las precauciones.

El impacto a los negocios de la ciudad no es tema menor, giros como el restaurantero y de servicios se ha visto ya muy afectado y este cambio de escenario lo vuelve a amenazar.

“Lo que más nos preocupa es el aforo, la verdad que se reduzca la cantidad de gente a la que podemos atender si nos afecta” aseguró Sofía Rodríguez, hostess de un restaurante de comida japonesa en Juriquilla.

Por su parte, giros como el de la herrería se han visto afectados por el aumento en los precios de la materia prima que terminan traduciendo en un aumento al consumidor final y en una baja en su cartera de clientes; explicó Carlos Juárez, dueño de un negocio de servicios de herrería.

Sin embargo, hay rubros a los que el cambio de escenario no ha afectado, Lorena Herrera dueña de una distribuidora de asadores Weber; declaró que para ella la dinámica no cambia pues la mayoría las personas que desean adquirir un asador van solas o con un solo acompañante. Sin embargo, aseguró que desde el inicio de la pandemia no han relajado las medidas de seguridad:

“…aquí sanitizamos cada 8 días, exigimos uso de cubrebocas, tomamos temperatura y aplicamos gel antibacterial desde el principio, pero nunca vamos a dejar de estar expuestos”.