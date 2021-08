Inversión en Consulta Popular, un gasto innecesario: Coparmex Querétaro

Jorge Camacho Ortega, presidente del organismo empresarial, argumentó que la ley no se consulta, la ley se aplica.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, Jorge Camacho Ortega, señaló que la baja participación ciudadana en la Consulta Popular dejó en evidencia que se trató de un gasto innecesario; 520 millones de pesos que pudieron ser mejor empleados en un momento de crisis económica y de salud.

La Consulta Popular efectuada el pasado domingo 1 de agosto, pedía a la ciudadanía emitir su opinión respecto a si se debería o no enjuiciar a los expresidentes de México. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral en Querétaro, reporto una escasa afluencia de personas en las mesas receptoras instaladas en los 18 municipios del estado.

“La ley no se consulta, la ley se aplica; si hay un delito que perseguir la fiscalía es la que debe armar el expediente y mandarlo al poder judicial, no tienes que preguntar a nadie si aplicas o no la ley” sentencio Camacho Ortega.

El presidente de Coparmex argumentó que era evidente que la población entendió que el ejercicio carecía de sentido. Sobre todo al tener en cuenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene tipificados los delitos por los cuales busca enjuiciar a los expresidentes.

“Yo creo que la población lo entendió muy bien, por eso la gente dijo no me preguntes si aplicas la ley o no. Más si (AMLO) ya tienen tipificados los delitos para enjuiciar a los expresidentes, lo que le resta es llevarlo a la fiscalía y hacer todo el proceso judicial” declaro el empresario.

Camacho Ortega aclaró estar a favor de la Consulta Popular, pues es parte de la participación ciudadana. No obstante, se debe realizar con preguntas de interés para la ciudadanía. En esta ocasión, el ejercicio supuso un gasto de 520 millones de pesos, mismos que pudieron invertirse en solventar carencias que agobian a diversos sectores del país.

“( … ) desde mi punto de vista pudieron utilizarse en otros temas como para medicamentos que hay un desabasto enorme en todo el país”, finalizó el vocero del sector empresarial en Querétaro.