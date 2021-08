“Es fundamental romper con la tradicional figura romántica del escritor”: Alejandro Morellón

El escritor español es uno de los 25 narradores que integran la selección de la revista Granta; participará en la próxima edición del Hay Festival Querétaro, que se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre.

Hace 10 años la revista británica Granta publicó, por primera vez, una edición que reconocía a 22 narradores menores de 35 años, que serían, a su consideración, los mejores escritores del momento para las letras españolas y latinoamericanas: Antonio Ortuño, Elvira Navarro, Andrés Neuman y Alejandro Zambra fueron algunos.

En la segunda edición, publicada este año, el escritor español Alejandro Morellón es uno de los 25 narradores que integran la selección de aquella revista que fue fundada en 1889, en su edición lengua inglesa, por alumnos de la Universidad de Cambridge, en la que se publicaron los primeros trabajos de la poeta Sylvia Plath, Ted Hughes o William Empson.

Para el escritor originario de Madrid, quien en 2017 obtuvo en el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez con la obra “El estado natural de las cosas”, estos reconocimientos le hacen darse cuenta el lugar en el que se encuentra parado en la literatura, conocer un marco de referencia mediante ello y que su trabajo pueda llegar a otros lectores.

“Haber incluido mi nombre en la Revista Granta, supone, por una parte, la satisfacción de saberme auspiciado o representado por una marca consolidada como lo es Granta y, por otro lado, significa dar a conocer mi trabajo en otros países y otros idiomas, y llegar a otros lectores que de otra manera tampoco podría llegar”, externó en entrevista para Códice Informativo.

Alejandro piensa que esta generación de escritoras y escritores, que aparecen en la edición de este año de la Revista Granta, está rompiendo el canon literario mediante narrativas que intentan explorar las periferias, con temas que inquietan desde aquellos lugares descentralizados.

“Estoy de acuerdo con lo que decía Valerie Miles y Aurelio Major en el prólogo de la antología de Granta, cuando dicen que han notado en la nueva selección un intento de ruptura con respecto al canon del boom Latinoamericano, como que es algo que no notaron tanto en la lista del 2010, pero sí con estas nuevas inclusiones y es una especie de literatura menos de centros y más de explorar los márgenes, y encontrar otras narrativas que no tengan que ver con las capitales”, refirió.

El narrador considera que existe una exploración desde la geografía misma de cada autor, ya que señala que los contextos sociales, políticos económicos mundiales, están presentes en las narrativas actuales y que se recoge todo en lo que se lee y en lo que se escribe; dice que la literatura es un espejo de las épocas políticas y sociales.

“Creo que hay una exploración de terrenos que hasta ahora no se habían explorado tanto en lo geográfico y, por otro lado, en cuestión de género; creo que ha habido mucho de nosotras y nosotros que hemos representado en nuestros fragmentos y relatos. Hay una preocupación por el tema de género, sobre todo respecto a una reeducación con los roles sexuales, de género, las identidades y es algo que atraviesa un poco el espíritu de Granta”, reflexionó.

En ese sentido, señala fundamental construir un sentimiento de comunidad en la labor creativa y romper con la tradicional figura romántica del escritor, algo que comienza a repensarse con estas nuevas generaciones de escritoras y escritores y “no ver al escritor como alguien que se opone al mundo, sino alguien que se sostienen en él para seguir escribiendo.”

“Romper con una imagen glamurosa que teníamos del escritor en la bohardilla, fumando y bebiendo vino, siendo una persona huraña que le da la espalda al mundo, sino pensar en el escritor como alguien que escucha, que conversa; alguien que habla con la gente alrededor y se empapa con la realidad contemporánea y luego, la define o la describe en su literatura”, dijo.

Por ello considera que en la literatura deberían encontrarse espacios de pensamiento y reflexión, y sobre todo de conversación, “cada uno de nosotros escribe en solitario, pero hay un encuentro en el cual nuestra literatura converge y en el que las personas coinciden, y por medio de estas mesas, como las del Hay Festival, tenemos la oportunidad de romper esa barrera de la soledad, y sabernos cerca, hablar de lo que nos interesa y generar un diálogo que sea propicio no solo para nuestra literatura, sino también para nuestra identidad”.

Aunque el trabajo literario de Morellón se ha alojado en la narrativa, actualmente está incursionando en la poesía y trabaja en un poemario mítico. Esto le ha permitido explorar nuevas formas de expresión, de pensamiento y de ralentizar el ritmo de su vida.

“La poesía me da más espacio de pensamiento y hay que repensar muchas veces las palabras. Creo que así como para leer poesía se requiere un tiempo más en calma, en sosiego, de detenimiento del mundo, también sucede para escribirla. Me he visto forzado a ralentizar el ritmo de la vida y pensar y calcular cada una de las apalabras en los versos, entonces he encontrado mucha más paz en la poesía que en la narrativa, por ejemplo”, concluyó.

Alejandro Morellón participará en la próxima edición del Hay Festival Querétaro, que se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre, en conversación con las escritoras mexicanas, también seleccionadas en la Revista Granta, Aura García-Junco y Andrea Chapela.