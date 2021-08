Apoya UAQ en estrategia para diseñar el primer Informe de Igualdad en Querétaro

Se presentó en el Sistema Municipal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de Corregidora

La Máxima Casa de Estudios de la entidad, a través de la Unidad de Género UAQ, trabajó en conjunto con el Municipio de Corregidora en una estrategia para el diseño del primer Informe de Igualdad en el estado, el cual fue presentado en la 3a. Sesión del Sistema Municipal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres.

La Unidad de Género UAQ participa en dicho sistema con derecho a voto, siendo el mismo un mecanismo municipal para la generación de acuerdos y acciones afirmativas a favor de las mujeres, indicó María Michelle Villanueva Moreno, integrante de la unidad universitaria.

Generar un informe de este tipo, dijo, hace que se le dé prioridad al tema, colocándolo en la agenda pública y política; que se cuente con información para establecer las bases para, a partir del principio de progresividad de los derechos humanos, avanzar en igualdad de género y administración pública para etiquetar recursos específicos; y dar cuenta de la necesidad de integrar un eje específico de igualdad en los planes municipales de desarrollo.

“Lo que se propuso en Corregidora fue diseñar un informe alterno al informe municipal de desarrollo, porque este no cuenta específicamente con un eje de igualdad de género. Al tener este informe como término de la administración, se tiene la base para que en la siguiente gestión eso sea lo mínimo, que de ahí no bajemos y podamos ir avanzando“, refirió.

Entre las acciones del informe, Michelle Villanueva resaltó el fortalecimiento de la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; el programa Movivan, para apoyar el traslado gratuito de mujeres y de sus hijas e hijos menores de 12 años; el impulso a la autonomía económica; y el diseño de indicadores con perspectiva de género desde la Secretaría de Planeación y Finanzas.

“Hicieron acciones focalizadas que tuvieron buenos efectos que necesitan continuidad y fortalecimiento. Generar un informe así permite visibilizar los avances y los pendientes, si no estaríamos repitiendo, que es lo que sucede casi siempre con cada cambio de administración, que parece que es un borrón y cuenta nueva, se pierde mucho tiempo y en el caso de las mujeres llevamos prisa y no tenemos tiempo para esperar a que encuentren el hilo negro de la situación. Falta mucho, por eso es importante la institucionalización, para medir todas estas acciones y que no sean sólo ocurrencias“, apuntó.

El objetivo es que todos los planes municipales de desarrollo estén transversalizados con la perspectiva de igualdad de género, con una homologación de presupuestos y partidas específicas para implementar, por ejemplo, programas sectoriales en prevención y atención de la violencia contra las mujeres, afirmó la universitaria.

“Hemos notado que hay una ausencia del eje de igualdad y del eje de acciones afirmativas a favor de las mujeres en los planes municipales de desarrollo y el plan estatal de desarrollo. Es importante reconocer todas las acciones que se han estado desarrollando en los municipios y en el estado para marcar indicadores de avance. Es necesario informar como un ejercicio de transparencia para avanzar en la materia“, añadió.