72% de la población mexicana de 6 años o más tiene acceso a Internet: Inegi

En 2020, se presentó un aumento de 1.9 puntos porcentuales en el número de internautas respecto a la registrada en 2019 según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cada 23 de agosto se conmemora el Día Internacional del Internauta, debido a que en esta fecha, pero de 1991, se abrió al mundo la World Wide Web, inventada por el ingeniero británico Tim Berners-Lee, y con ello, el acceso público a la primera página web de la historia.

Ante esto, hasta el 2020, existían 84.1 millones de internautas en México , lo que representa 72 por ciento de la población de 6 años o más, cifra que revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2019 según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020.

La encuesta estima que 78.3 por ciento de la población ubicada en áreas urbanas son usuarios, mientras que en el área rural la proporción es de 50.4 por ciento. En 2019 los usuarios en zonas urbanas se estimaron en 76.6 por ciento, y en zonas rurales la estimación fue de 47.7 por ciento.

Los tres principales medios para la conexión de usuarios a internet en 2020 fueron: celular inteligente con 96.0 por ciento, computadora portátil con 33.7 por ciento y con televisor con acceso a internet el 22.2 por ciento.

Las principales actividades que realizan los usuarios de Internet en 2020 son comunicarse con el 93.8 por ciento, buscar información con 91 por ciento, y acceder a redes sociales en un 89 por ciento.

Durante el 2020 y como consecuencia del confinamiento, los usuarios de internet tuvieron el mayor crecimiento observado en los últimos cinco años, de acuerdo al 17° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2021 realizado por Asociación de Internet MX.

Asimismo, refirió que el 77 por ciento de las personas que no son usuarios de Internet, no planean adquirir una conexión en los próximos seis meses. El 41.6 por ciento de las personas que no usan el servicios dijeron que no lo sabían usar; el 25.6 por ciento refirieron que era caro o no les alcanzaba para pagar el servicio.

El 16 por ciento de las personas no usuarias dijeron no tener interés en el servicio; el 11.2 por ciento indicó que no cuenta con algún dispositivo; el 4 por ciento dijo no necesitarlo; el 8 por ciento declaró una falta de cobertura, optar por la televisión o que le parece inseguro.

En cuanto a la satisfacción del servicio, la Asociación de Internet MX, indicó que durante el confinamiento, el desempeño de los Operadores de Internet Fijo y Móvil, ha sido favorable. Solo el 9.4 por ciento de los usuarios, no se encuentran satisfechos con su servicio actual de internet y la razón más importante está ligada a que perciben que la velocidad obtenida es menor a la contratada.

Los principales problemas que se encuentran al navegar es una velocidad lenta, con una proporción del 69.2 por ciento; en segundo lugar se ubicó un servicio intermitente, con un 25.8 por ciento; una navegación insegura, con un 4.6 por ciento.

El 71 por ciento de los usuarios dijeron no tener un día en específico en el que estén mas conectado, el 56.9 por ciento se conectan todos los días por igual, el 10.1 por ciento, se conectan más entre semana y solo el 4.2 por ciento muestran mayor acceso a internet los fines de semana.

El mismo estudio de la Asociación de Internet MX, demostró que durante 2020 el hogar fue el principal lugar de uso de internet, puesto que el 90.9 por ciento de los usuarios se conectaron desde ahí, impulsado por confinamiento.

El 92.1 por ciento se conectan por medio de WiFi y el teléfono inteligente se ha convertido en el dispositivo principal de conectividad; mientras que el acceso a redes sociales se ha diversificado, generando atomización en el número de plataformas utilizadas: WhatsApp y Facebook continúan mostrando la mayor preferencia.