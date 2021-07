“Sangre de mi sangre”: a través del tejido protestan contra feminicidios y desapariciones

La pieza que representa una mancha de sangre, hecha con rafia roja y tejida por la sociedad civil, colectivos, y familiares de personas desaparecidas, salió desde Guadalajara, Jalisco y llegó al MACQ el pasado 27 de mayo

La pieza textil “Sangre de mi Sangre”, tejida desde hace dos años por el Colectivo Hilos, de Guadalajara, llegó al Museo de la Ciudad tras una caminata que salió del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ), en forma de protesta social contra la violencia feminicida y las desapariciones en la entidad.

La pieza que representa una mancha de sangre, hecha con rafia roja y tejida por la sociedad civil, colectivos, y familiares de personas desaparecidas, salió desde Guadalajara, Jalisco y llegó al MACQ el pasado 27 de mayo, en una exposición que concluyó este sábado y que ahora se muda al Museo de la Ciudad.

Desde entonces, la pieza colectiva sigue en constante expansión ya que los colectivos La Otra Bandita, Desaparecidos Justicia AC, Graveolens Querétaro, Trámite Buró de Coleccionistas, Luciérnagas Violetas y Red Violeta, en conjunto con la sociedad civil, se han dado cita en Querétaro cada fin de semana para tejer por la paz.

“La idea es que la pieza se haga aquí y se quede aquí, se la apropien y la construyan. Actualmente la pieza mide cerca de los 300 metros cuadrados y aquí a Querétaro solo llegó una parte de la muestra”, dijo en su momento la historiadora del arte, Adriana Cruz Lara, quien forma parte de Colectiva Hilos.

Para la señora Mercedes Lourdes González, quien busca a su esposo desde hace dos años y cinco meses en Querétaro y quien se acompaña de la organización Desaparecidos Justicia AC, tejen cada fin de semana para que se concientice a la gente que las desapariciones en el país suceden a diario.

“Aunque los gobiernos no lo quieran ver y no quieran saber de eso, porque a los mejor no les conviene, o desconocemos la situación, pero sí hay desapariciones de hombres y mujeres, sin saber si se conservan con vida o ya no, porque muchos ya llevan muchos años desaparecidos”, refirió.

Dijo que seguirán tejiendo hasta el 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos, para que ese día se exponga la pieza colectiva en algún lugar de Querétaro y con ello seguir visibilizando su lucha.

“Mi esposo es Gabriel Morales Aguilar, él fue levantado saliendo de su domicilio, en la Hacienda La Cruz, en El Marqués, y esa es nuestra lucha, seguirlos buscando hasta que Dios nos diga. Queremos que la sociedad se concientice, a través del tejido, de la vida que estamos llevando porque salimos, pero no sabemos si vamos a regresar a casa”, concluyó.

Las personas que estén interesadas en sumarse al tejido de esta pieza viva, pueden hacerlo todos los sábados, a partir del mediodía, en el Museo de la Ciudad; en este lugar se dan cita colectivas y organizaciones de la sociedad civil a tejer por la paz.