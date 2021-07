Regreso a clases presenciales, amenazado por incremento de contagios

Hasta el momento no hay intención de postergar el regreso a clases, sin embargo, la situación podría cambiar si los contagios se disparan

Sigue vigente el acuerdo del Comité Técnico de Salud, en el cual se establece el regreso a clases de forma presencial el siguiente ciclo escolar, sin embargo, “ante el escenario desafiante“, no se debe bajar la guardia en las medidas sanitarias por COVID-19, informó José Carlos Arredondo, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro.

El secretario de educación, adelantó que será el día de mañana cuando se lance la convocatoria oficial para las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos y con ello puedan participar en el próximo regreso a clases de forma presencial.

“Querétaro sigue con el plan de regresar a clases presenciales. El día de mañana se lanza oficialmente la convocatoria en donde se estará plasmando todos los requisitos para el regreso a clases presencial y mañana tendremos una reunión con todos lo planteles educativos, por su supuesto que el escenario es desafiante y nos preocupa lo sucedido en otros estados, que son estado de repunte de COVID-19.“, añadió.

Apuntó que, aunque ha habido un aumento de contagios, todavía es bajo, pero exhortó a la ciudadanía a seguir fortaleciendo las medidas en las vacaciones de verano, ya que si el escenario no es favorable, no podrá haber regreso a clases.

“Si el escenario no es favorable eso no nos permitirá regresar a clases porque una condición para regresar a clases el próximo ciclo escolar es que no haya alguna situación adversa de contagios.“, insistió.

Por lo pronto, adelantó que los requisitos que se publicarán en la convocatoria que se lanzará el jueves 15 de julio, están enfocados en cuatro ejes fundamentales.

El primer requisito es ir adecuando los protocolos de salud por plantel, ya que cada escuela tiene una realidad específica, detalló; el segundo punto es la conformación de comités de salud, integrado por directores, administrativos, maestros y padres de familia; el tercer punto es diagnóstico de infraestructura; y, finalmente, el ajuste de las estrategias de educación.

“Cada plantel tendrá que adecuar su protocolo de actuación y debemos hacer mucho énfasis en protocolos de infección que se hace en un plantel cuando se llega a detectar un caso COVID-19.“