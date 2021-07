Por pandemia, cerraron para siempre 70% de bares y antros en Querétaro

Así lo señaló Emilio Lugo García, presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Discotecas, Bares y Centros de Entretenimiento

El 70 por ciento de bares y antros en Querétaro cerraron de forma permanente debido a la pandemia de COVID-19, informó Emilio Lugo García, presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Discotecas, Bares y Centros de Entretenimiento en Querétaro.

“Éramos 120 de antros, y el 70 por ciento cerraron, mas las cantinas que quedan, ahora somos muy poquitos.“, apuntó.

Refirió que actualmente solo 7 de 74 establecimientos de este gremio están operando y añadió que por lo pronto se estarán sumando al horario de cierre de la media noche debido a que está en riesgo de retroceder a un escenario B; no obstante, posteriormente, cuando el riesgo baje, seguirán insistiendo en la ampliación de horarios hasta las 3 de la mañana.

“Ahorita en cuestión del horario, para que no se cambie a un escenario B, nos vamos a sumar a esta campaña para poder después estar peleando este horario de las 3 de la mañana, pero ahorita nos vamos a sumar a este horario de las 12 y nos vamos a mantener así y que no cambien las cosas y no vayamos en retroceso.“, refirió.

Explicó que la petición para que se les amplíe el horario de funcionamiento es principalmente porque los clientes están viajando a ciudades vecinas en donde los horarios en antros y bares son más amplios, así como la organización de fiestas clandestinas.

“Nosotros peleamos la ampliación de horarios por las ciudades vecinas como San Miguel de Allende, Guanajuato, San Luis Potosí, están cerrando más tarde y es lo que a nosotros nos está preocupando porque se van los chavos y también las fiestas clandestinas.“, añadió.

Lugo García, afirmó que en un futuro analizarán la posibilidad de solicitar el certificado de vacunación para ingresar a los establecimientos, tal como se está realizando en otros países.

“Sería una opción que estaríamos analizando en un futuro -pedir certificado de vacunación-, así como la prueba de días. No lo hemos tomado en cuenta todavía, pero no sería mala idea.“, especificó.

Además, informó que el 80 por ciento de los negocios afiliados a la Asociación, ya están haciendo cambios para implementar nuevas disposiciones en los centros nocturnos como la instalación de un medidor de CO2.