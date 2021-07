Pide FDS que Fiscalía y Municipio desistan de denuncias contra feministas que protestaron el 8M

El gobernador aseguró que su orden desde un principio fue que no se tomarían acciones legales contra las manifestantes porque, aunque no le gusten las pintas, dijo, es un movimiento que se debe de respetar.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que pedirá al municipio de Querétaro y a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que desistan las denuncias propiciadas contra las jóvenes que se manifestaron el pasado 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Señaló que su orden desde un principio fue que no se tomarían acciones legales contra las manifestantes, porque, aunque no le gusten las pintas, dijo, es un movimiento que se debe de respetar.

“Yo siempre lo dije, ninguna acusación, ningún perseguimiento, ninguna aprehensión, ni aún teniendo fotografías de quienes incendiaron la Fiscalía. A mí no me gusta que esté grafiteado los Arcos de Querétaro, pero es un movimiento que hay que respetar y si yo dije que ningún perseguimiento, incluyendo el incendio de la Fiscalía“, puntualizó.

Sobre qué fue lo que falló para que estas denuncias se realizarán, aun cuando Domínguez Servién había asegurado lo contrario, el gobernador dijo desconocerlo; no obstante, recalcó que se reuniría con el presidente municipal, Miguel Parrodi Espinosa, para que no se continúe con las acciones legales.

“¿Qué falló? No lo sé, algo pasó, pero hay que terminarlo rápidamente, hay que respetar estos movimientos, nos gusten o no nos gusten, hay quienes no les gusten y hay quienes se apasionan“, expuso.

Finalmente, expresó que, aunque este punto de concluir su administración, invitará a colectivas a ver el trabajo que han realizado con el refugio para mujeres en situación de violencia y a hacer un trabajo colaborativo para crear mejores herramientas en los protocolos.