ONU-DH llama a no criminalizar protestas feministas en Querétaro

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México, se pronunció esta tarde sobre la audiencia inicial que tuvieron dos mujeres por su participación en la manifestación del pasado 8 de marzo y llamó a no criminalizar las protestas feministas.

“Es de especial preocupación que se criminalice a mujeres jóvenes, muchas de las cuales recién inician en la defensa de sus derechos humanos“, apuntó.

La audiencia se llevó acabo esta mañana en los Juzgados de Oralidad Penal del Poder Judicial del Estado de Querétaro, por dos jóvenes a quien se les acusó por supuesto daños ocasionados el 8 de marzo al inmueble de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, ubicada en Prolongación Corregidora Norte.

Al respecto, la ONU-DH pidió analizar si la utilización de sanciones penales encuentra una justificación bajo el estándar de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CoiDH), que establece la necesidad de comprobar que la penalización es necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática.

Dijo necesario recordar lo señalado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CoiDH, que tiene la función de vigilar, proteger y estimular el derecho a la libertad de expresión, sobre el uso del derecho penal y la protesta social.

“La RELE define la criminalización de la protesta social como el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado de la justicia penal en contra de manifestantes por su participación en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, o por el hecho de formar parte del colectivo organizador o convocantes“, apuntó la ONU-DH en un comunicado emitido a través de su cuenta de Twitter.

Explicó que el antecesor de Mary Lawlor, relatora especial de la ONU, tras su visita a México, señaló que las actividades de las personas defensoras de los derechos humanos en México han sido criminalizadas mediante un uso indebido e intencionado de la legislación penal.

La ONU-DH enfatizó que las detenciones que no sean acordes a derecho, no sigan los procedimientos aplicables o no sean proporcionadas, razonables y necesarias pueden ser consideradas detenciones arbitrarias.

“La criminalización de la defensa de los DDHH tiene un efecto disuasorio para la sociedad en general: debilita los movimientos sociales y hace que la población se desista de presentar denuncias por delitos graves ante la policía“, concluyó.