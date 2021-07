México podría obtener otra medalla en Tiro con Arco

La arquera Alejandra Valencia, quien ya se llevó un bronce junto con su compañero Luis Álvarez, avanzó a octavos de final

Las participaciones que tuvieron los atletas mexicanos la madrugada de este jueves en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, abren una nueva posibilidad de medalla en la especialidad de Tiro con Arco femenil con Alejandra Valencia quien avanzó en la competencia.

La recién medallista olímpica de Tokio 2020, Alejandra Valencia, ya logró conseguir la de bronce el pasado el fin de semana en equipos mixtos de tiro con arco y junto con su compañero Luis Álvarez, le dieron la primera medalla a México en esta competencia olímpica. Luis Álvarez quedó fuera de la competencia individual la madrugada de este miércoles, sin embargo, Valencia avanzó a octavos de final y competirá esta misma noche a las 19:56 horas.

Por su parte, el Canal Sea Forest de Tokio, será sede de la participación de la remera Kenia Lechuga, quien logró ubicarse en el primer sitio de la semifinal C/D del skiff femenino con un registro de 7:33.72 minutos; con ello avanzó a la Final C de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. No obstante, ya no tiene posibilidad de pelear por una medalla, ya que solo tendrá la posibilidad de colocarse entre los puestos 13 y 18 de la justa de skiff.

Quienes concluyeron su participación la madrugada de este jueves en Tokio 2020, fueron los clavadistas Yahel Castillo y Juan Celaya, quienes se quedaron a un paso de subirse al podio y obtener la de bronce. Con una puntuación de 400.14 unidades, la pareja se ubicó en el cuarto sitio, por debajo de de los alemanes Patrick Hausding y Lars Rudiger, quienes obtuvieron el tercer puesto con por 404.73 puntos.

El joven de 21 años, Jorge Orozco, también regresa a México con un histórico cuarto lugar en Tokyo 2020 en su debut, y por ser el más joven de los competidores de su disciplina. Además de convertirse en el primer mexicano que alcanza una final en la modalidad límpica, en el Campo de Tiro de Asaka. En esta disciplina la jalisciense Alejandra Ramírez finalizó su asistencia al obtener el puesto 13 de la justa olímpica.

La arquera mexicana, Ana Vázquez, también culminó su participación en Tokio 2020 en los 32 avos de final, tras ser derrotada por la brasileña Ana Marcelle Dos Santos.