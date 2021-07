Lluvias han favorecido a sector agrícola: Sedea

Al menos 110 mil hectáreas de temporal y 49 mil hectáreas de riego ya se están sembrando, destacó Carl Heinz Dobler Menher, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea)

Las recientes lluvias que se han dado en el estado de Querétaro, han favorecido ampliamente al sector agrícola, pues al menos 110 mil hectáreas de temporal y 49 mil hectáreas de riego ya se están sembrando, destacó Carl Heinz Dobler Menher, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) del estado de Querétaro.

“Este buen temporal de lluvia nos ha favorecido, prácticamente en todo Querétaro, aunque en el Semidesierto hay algunas partes en donde la humedad no es la deseable, pero en general sí ha favorecido ampliamente.“, señaló.

Aseguró que esto animó mucho a los productores que durante los últimos dos años estuvieron “sometidos” a superficies que no pudieron sembrarse a falta de humedad.

“No se podía sembrar, pero hoy podemos estar hablando de que cerca de 110 mil hectáreas que ya se están sembrando, prácticamente en todo el estado la gente ya está sembrando.”

Carl Heinz Dobler Menher, explicó que aun así, se ha cambiado la forma en la que se siembra, puesto que ahora además de sembrar maíz, cultivo que demanda mucha agua, ha sembrado frijol, avena, girasol y cártamo.

“Tenemos otras opciones que no demandan tanta agua, no hay cultivos tolerantes a la sequía, eso no existe, porque ningun cultivo es tolerante a la sequía, lo que hay es tolerancia al estrés hídrico, cultivos que pueden sostener una cosecha, incluso, con déficit de agua, con menos rendimiento, pero puede ser.”

También indicó que las presas ya están comenzando a tener mejores reflejos de acumulaciones, tal es el caso de la Presa Constitución 1917 destinada al uso agrícola, que ya 5, ligeramente, el 10 por ciento de almacenamiento de agua de los 69 millones de metros cúbicos que tiene de capacidad esta presa, por lo que, aclaró, todavía no están suficiente para garantizar los ciclos subsiguientes.

Carl Heinz Dobler Menher dijo que el año pasado no se sembraron cerca de 30 mil hectáreas de temporal a causa de la falta de agua, y que para atender las afectaciones que tuvieron los productores se contrató un seguro de siniestros catastróficos; puntualizó que nuevamente este año se contrató este seguro que tuvo una inversión de casi 27 millones de pesos, para cubrir las necesidades de 72 mil hectáreas agrícolas y 130 mil cabezas de ganado en el estado de Querétaro.

“Ya se les atendió en este sentido, a los agricultores se les entregó maíz y a los ganaderos se les entregaron pacas y a veces, con pipas de agua para que pudiéramos llevar agua directamente a los potreros.“.