Jueves 15 y viernes 16 serán los días más lluviosos de la semana

Las autoridades de protección civil cinciden en que en general será una semana nublada

Para esta semana en la capital queretana, se pronostican temperaturas mínimas de hasta 13 grados centígrados y máximas de hasta 27 grados centigrados, así como una probabilidad de lluvia del 40 por ciento, informó Francisco Ramírez, coordinador de Protección Civil del municipio de Querétaro.

“La probabilidad de lluvia se incrementa ligeramente para jueves y viernes, casi hasta un 70 por ciento, sin embargo, a través de estos informes de los diferentes servicios meteorológicos, sí se espera, a comparación de la semana pasada, un menor pronóstico.“, dijo.

Acalró, que lo anterior no significa que no vaya a llover, o que la precipitación de lluvia vaya a ser menor, no obstante, el pronóstico general en cuanto a la precipitación sí es menor a la que se registró la semana pasada.

“Vamos a continuar con una semana con una semana prácticamente nublada y vamos a permanecer con intervalos de chubascos en todo el territorio municipal y no se descarta la presencia de tormenta eléctrica en esta semana“, apuntó.

Francisco Ramírez, dijo que hay una probabilidad de que el miércoles haya un incremento leve de la temperatura y disminuye el pronóstico de lluvia, sin embargo, reiteró que será una semana nublada, que se incremtará más hacia el fin de semana.

Dijo que continúan con los recorridos matutinos y nocturnos en la calle, y recomendó a la población a que en caso de lluvias estar atentos a los diferentes sistemas de información, para evitar alguna situación de riesgo.

Recomendó que, en caso de que se registre algún encharcamiento, se debe evitar cruzarlo en vehículo o a pie, pues dijo que es bastante riesgoso, pues a simple vista no se puede determinar la intensidad de la corriente que pudiera tener el cauce de agua.

“Si ellos consideran alguna situación de riesgo, es muy importante marcar inmediatamente al 911 como número de emergencia o lo puede hacer a través del 070, en alguna intervención que tuviera que ver con el deshecho de basura que encuentren en las calles o si existe material sólido en alguno de los drenes pluviales, para que las diferentes dependencias podamos intervenir oportunamente y evitar alguna situación que pueda bloquear estos drenes en el momento que exista alguna lluvia“, concluyó