Fosas comunes del municipio de Querétaro recibieron 29 cadáveres en 2020

De éstos, solo cinco han sido identificados por sus familiares, según indicó el Inegi

En la capital de Querétaro, se resgistraron 29 cadáveres inhumados en las fosas comunes durante 2020, de los cuales cinco ya fueron identificados, y 24 aún no son identificados, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su recopilación de información de los panteones públicos en las Zonas Metropolitanas del País.

A nivel nacional, en las Zonas Metropolitanas del País, los cadáveres inhumados en las fosas comunes, durante 2020 fueron de 10 mil 557. Según su estatus de identificación, 2 mil 700 fueron cadáveres identificados; 4 mil 910, no identificados, y mil 404, identificados y no reclamados. Valle de México y Acapulco fueron las zonas con mayor cantidad de cadáveres no identificados.

La capital de Querétaro ocupó el lugar 10 de las ciudades del país que realizaron mayores inhumaciones durante el 2020, lo cual significó un incremento del 14.24 por ciento respecto a lo registrado en 2019, informó el Inegi.

De acuerdo al Inegi, durante el 2019, en la ciudad de Querétaro se realizaron 2 mil 710 inhumaciones y para el 2020, se realizaron 3 mil 345; durante el primer trimestre del 2021, se han realizado mil 430.

A nivel nacional, al cierre de 2019, se registró un total de 154 mil 692 inhumaciones, mientras que para 2020 se reportó un total de 198 mil 686 en la capital del país; esto representó un aumento de 28.4 por ciento. Mientras que para el primer trimestre de 2021 se reportó un total de 61 mil 657 inhumaciones.

Respecto a los cadáveres cremados o incinerados, a nivel nacional, al cierre de 2019 se registró un total de 13 mil 831 cremaciones o incineraciones, mientras que para 2020 se reportó un total de 29 mil 187; esto representó un aumento de 111.0 por ciento. En tanto que para el primer trimestre de 2021 se reportó un total de 9 mil 702 cremaciones o incineraciones.

En lo que respecta a los cadáveres exhumados, Querétaro ocupó el lugar quinto del país, ya que en 2020 se hicieron mil 591procesos de exhumación. Comparada con la cifra del 2019, en donde se realizaron mil 835 exhumaciones, esto signiricó una disminución del 13.3 por ciento.

Asimismo, el Inegi informó que las exhumaciones también disminuyeron en el país hasta un 1.7 por ciento, ya que durante 2019 se reportaron 37 mil 821 exhumaciones, mientras que en 2020 la cantidad fue de 37 mil. 185, siendo el Valle de México, León y Hermosillo las zonas metropolitanas que concentraron la mayor cantidad de exhumaciones en 2020.