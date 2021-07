Descarta Francisco Domínguez contender por la Presidencia de la República en 2024

El gobernador detalló que, a pesar de que compañeros de su partido lo han buscado para ocupar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), todavía analiza otras opciones.

“No voy a buscar la candidatura para la presidencia, además está demasiado lejos y honestamente es algo que no me apetece“, recalcó.

“Como dirían en mi rancho, ando tanteando terreno. Me han buscando algunos compañeros, yo he buscado a otros compañeros por otro lado, y voy a hacer un análisis de si busco o no lo busco -la dirigencia del partido”, declaró.

Sobre si el PAN necesita un cambio de rumbo, señaló que se necesita un análisis profundo, ya que aunque se obtuvo mayoría en el Congreso Federal en el Proceso Electoral 2020-2021, no fue así en las gubernaturas.

“Yo lo manifesté al día siguiente de la elección, hubo reunión virtual con el órgano máximo del partido y cuando entré a la reunión había festejos, y les dije que de qué estaban festejando. Es evidente que se obtuvo más número de curules, pero no estaban haciendo un análisis de que competimos en más de quince gubernaturas y solo obtuvimos dos, Querétaro y Chihuahua”, expuso.

Domínguez Servién aseveró que, además, no se han abierto convocatorias para afiliaciones de militantes del partido, y dijo que el PAN ha fallado porque tiene “secuestrado el padrón” y no ha hecho una apertura ciudadana a quien quiera integrarse.

“Somos un partido tristemente pequeñito, que es un tema que hay que llevar a la mesa, no se han abierto afiliaciones, se abrieron a conveniencia de poquitos espacios y la otra que agotó mucho a los militantes es que se tenia que refrendar la militancia y otra vez los exámenes, las entrevistas y tristemente tenemos solo 271 mil militantes en todo México”, finalizó.