CECEQ reabre sus puertas con exposición de artisas con discapacidades y enfermedades crónicas

El Centro Educativo y Cultural de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morín” reabrió sus puertas con la inauguración de la exposición pictórica “Mientras volvíamos“, un trabajo realizado por 31 artistas desde 7 años hasta 75 años y con discapacidades intelectuales, que estará disponible hasta el 25 de agosto.

José Vidal Uribe Concha, director del CECEQ, recordó que fue el 15 de marzo cuando el Gómez Morín tuvo el último evento y hasta la fecha permanecía cerrado por la pandemia por COVID-19, por lo que con esta exposición se reabren las puertas al público para que puedan visitarla.

“Para nosotros es n día muy importante porque el último evento que tuvimos con público fue el 15 de marzo del año pasado, con gente, con personas y apartir de ahí se cerraron todas las actividades y tuvimos que entender qué estaba suciedion en Querétaro y en le mundo por la pandemia.“, añadió.

La exposición “Mientras volvíamos“, surge del colectivo del Taller de Arte terapia, que se realizó durante la pandemia y estuvo coordinado por la artista plástica Gabriela Villamil Auza, quien se ha especializado en estudios del origen psicológico de las enfermedades, tanatología y el arte de la salud.

Para la artista plástica, cada una de las obras tiene una historia atrás de esclerosis múltiple degenerativa, lupus, cáncer, etc, con temas son muy diversos, que se fueron trabajando en el taller de arteterapia, que utiliza las artes plásticas como medio de recuperar o mejorar la salud mental y el bienestar emocional y social.​

“Todos los humanos tenemos alguna condición, a lo mejor no tienes cáncer, pero a lo mejor tu papá no vivió contigo o tuviste un pariente con alcoholismo o tienes insomnio. De eso se trata el taller, de que no creamos que solo el que va al psicólogo es el que necesita ayuda.“, especificó.

Villamil Auza, recuerda que sus inquietudes por la arteterapia iniciaron cuando tuvo que cuidar a su papá con alzheimer. “Yo veía que conforme mi papá iba perdiendo la memoria, él iba recuperándose de condiciones físicas, incluso de operaciones porque él tuvo una que lo dejó mal de su esfinter, no lo podía cerrar.”

La exposición aloja el trabajo de integrantes del EFFETA, Asociación de Benefiencia privada que brinda atención a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y sus familias., asociación en la cual Gabriela Villlamil Auza, colabora con su taller de arteterapia.

“Cuando vivía en Monterrey yo era voluntaria en EFFETA, y ahí me permitieron un grupo piloto de doce alumnos con diferentes discapacidades y fue increíble, eso fue en el 2005.“, explicó.

Finalmente, la artista invitó a la población a visitar la exposición que estará hasta el 25 de agosto, pues consideró que, además de haber opiniones de todo tipo, como grabado del artista Andrés Huitrón, que después de estar en reclusión, ahora trabaja con mujeres privadas de sus libertad.