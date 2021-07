Rescatan a 21 migrantes en Jalpan; había mujeres y niños

Los migrantes provenían de Nicaragua y Guatemala. De acuerdo con el secretario de Seguridad estatal, Juan Marcos Granados, todos están en buen estado de salud

Este martes en la cabecera municipal de Jalpan de Serra, fueron rescatados 21 migrantes provenientes de Nicaragua y Guatemala, entre los que se encontraron mujeres y niños y que se dirigían rombo a los Estados Unidos; el hombre que los trasladaba fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), informó Juan Marcos Granados Torres, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Ayer se recibió un reporte al 911 a la policía municipal porque había un vehículo que tenía mucho tiempo estacionado en un paraje, sobre la carretera, y tenía un remolque para trasladar caballos. Acude la unidad municipal y encuentra que al interior hay una buena cantidad de hombres, mujeres y niños.“, detalló.

Granados Torres explicó que tras hacerles un interrogatorio e identificar que las personas provenían de otros países, se pidió el apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la polícia estatal, sobre todo para asegurar a la persona que llevaba a este grupo de migrantes. “Es un hombre, vecino de Jalisco, se le detuvo y se le puso a disposición,primero del INM y ellos, a su vez, de la Fiscalía General de la República (FGR)“.

Subrayó que se le apoyó al INM para que se lleven a cabo los protocolos establecidos a la Ley Nacional de Migración y se respeten los derechos humanos de los migrantes para trasladarlos a lugares en donde se resguarda su integridad física.

“Tenían buenas condiciones de salud, no llevaban mucho tiempo en el lugar, o sea no llevaban tantas horas y no estaban deshidratados, porque lo primero que se hace en estos caso es brindarles el apoyo medico necesario.“.