Reconoce Canaco a fundador del Premio Estatal al Policía del Año

Se trata del contador Mario Aguilar Becerril, quien tiene más de 20 años de trayectoria en seguridad pública y privada

La Cámara Nacional de Querétaro (Canaco) en Querétaro y el Gobierno Estatal otorgaron el reconocimiento al contador y fundador del Premio Estatal al Policía del Año (Prepol), Mario Aguilar Becerril, por sus más de 20 años trayectoria en seguridad pública y privada.

En representación del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, Juan Marcos Granados Torres, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dio su reconocimiento por sus aportes a las seguridad privada, así como su gestión como sociedad civil en temas de seguridad; destacó que haya sido el impulsor del Prepol, que data desde el 2006.

“A nombre del señor gobernador, del cual tengo la honrosa representación, y a nombre de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, le expreso mi más sincero reconocimiento y agradecimiento, ha logrado un ejercicio que es un ejemplo de participación ciudadana, el cual demuestra que autoridades y ciudadanos, podemos trabajar de la mano para mejorar las condiciones de vida de nuestros policias“, destacó.

Por su parte, Fabián Camacho, presidente de la Canaco Querétaro, enfatizó que Aguilar Becerril ha sido pieza clave dentro de la Camara que representa y sobre todo, para los policías; subrayó su vocación de profesional.

“Hay que reconocer que podamos reconocer las trayectorias que debería ser una práctica cotidiana y hoy que reconocemos a nuestro amigo Mario, es que siempre ha sido un fiel apasioando de su vocación profesional, de la Canaco, y de la seguridad y reivindicación de quienes forman pieza clave de los policías“, dijo.

Finalmente, el homenajeado Mario Agular Becerril, agradeció el reconocimiento y dijo sentirse agradecido con las personas que lo acompañan, como su familia, amigos, la Canaco, así como a las instituciones públicas y académicas.

“Le agradezco a Pancho Domínguez, pero sobre todo a mi amigo Juan Marcos Granados Torres, que ha logrado mantener a Querétaro seguro. Siempre hemos buscado buenos resultados y que agradecer muchísimo a este camino y esta aventura que he recorrido y que me ha permitido que me acompañe gente como mi familia.“, concluyó.