Luz Angélica, su hijo Nicolás y Miguel Ángel, compañero de trabajo de Angélica, desaparecieron desde el 19 de junio cuando se dirigían a Amealco.

“Angy, Nicolás, Miguel, te queremos encontrar”, “¡Llueve o truene te vamos a encontrar!” “La justicia no se vende”, fueron las consignas que amigos y familiares gritaron el viernes 25 de junio durante la manifestación por la desaparición de Luz Angélica, su hijo Nicolás y Miguel Ángel, compañero de trabajo de Angélica, quienes el 19 de junio se dirigían rumbo al municipio de Amealco por cuestiones de trabajo, pero no llegaron a su destino.

Desde entonces su familia los busca y exigen a las autoridades su localización con vida: lo único que saben es que el auto en el que se transportaban fue encontrado en el kilómetro 50 de la carretera a Amealco, “adentro había ropa de mujer y niño y el cristal del conductor estaba roto”, dijeron sus familiares.

La manifestación que inició en los Arcos de Querétaro, concluyó afuera del Tribunal de Justicia del Estado, ubicado a un costado de Plaza de Armas. Sobre las puertas y ventanas del edificio, que se encontraban cerradas, sus amigos pegaron cartulinas con mensajes de protesta. Denunciaron que dos días antes de la desaparición de Luz Angélica, ella recibió una llamada de su ex pareja para amenzarla.

El 20 de abril, Luz Angélica, madre de Nicolás, denunció en sus redes sociales que un desconocido estaba esperándola a las afueras de su casa. No era la primera vez que denunciaba algo similar, ya que desde el 2018, había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por violencia física y psicológica por parte del papá de su hijo.

“Estoy amenazada por el papá de mi hijo y no dudo que él lo haya mandado, desafortunadamente no alcancé a verle la cara. Estoy harta y temo por mi seguridad”, escribió en aquella ocasión.

Fue en noviembre del 2020 cuando ella inició el proceso de separación de su expareja, “con varios atropellos hacia su persona por parte de la familia de su expareja y de él mismo”, dijo Álvaro Valadez, amigo cercano de Luz Angélica e integrante de la organización civil Alas Abiertas Querétaro, quien la tarde del viernes tomó el micrófono para pedir transparencia en el caso. También recordó que las últimas palabras que les dijo Angy, como le llaman de cariño, fueron “Mujer, levanta la voz, a la primera salte y no te quedes ahí’”

Álvaro detalló que Angy buscó refugio con diferentes familiares, amigos y conocidos cuando inició los procedimientos correspondientes para su separación, no obstante, desde entonces, los actos de intimidación y violencia hacia ella y su hijo, fueron constantes, por eso no descartan que los antecedentes de violencia que había denunciado desde hace tres años sea una de las principales líneas de investigación por sus desapariciones.

“Le arrebataron con un uso excesivo de la fuerza a su hijo, y no pudo saber de Nicolás por más de dos meses, ya que las instituciones como el DIF, la Fiscalía y el Instituto Queretano de las Mujeres tenían cierto cierres a causa del COVID-19”, dijo Álvaro, “la vez que le quitaron al niño, fue arrastrada con la camioneta sin ningún temor de atentar contra su vida”, añadió una de sus mejores amigas.

Fue esa misma tarde, mientras la movilización se llevaba acabo, cuando la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares emitió un comunicado que aseguraba que continuaban con la búsqueda de las personas que viajaban a Amealco.

“La Fiscalía inició, el 19 de junio, una carpeta de investigación por la no localización de tres personas que viajaban en un vehículo particular al municipio de Amealco de Bonfil. Con la activación del Protocolo Alba, se dio intervención a la Comisión Local de Búsqueda de Personas, las policías municipales y estatales para realizar acciones de búsqueda coordinadas. También, se han extendido las investigaciones en otros estados del país”, indica el comunicado.

Sin embargo, familiares denuncian omisiones por parte de la Fiscalía durante la investigación del caso, como que hasta el momento no se ha levantado la Alerta Amber por la desaparición del menor, mecanismo que fue creado para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de sufrir un daño grave a su integridad personal, y que se activa en caso de desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, sustracción o cuando se presume la probable comisión de delito.

De acuerdo a la propia Fiscalía, las primeras tres horas son vitales, por ello, la Alerta se emite de manera inmediata, sin embargo, han pasado siete días y la Alerta no ha sido emitida, aun cuando la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas solicitó el jueves 24 de junio, la activación de esta, “la razón de la Fiscalía para no emitirla es que ya es muy tarde, ellos mismos reconocen que tardaron en no activarla”, agregó Álvaro Valadez.

“La familia de Luz Angélica ha estado pegada a la Fiscalía y en el primer momento de la desaparición de los tres, se hizo la llamada de emergencia y en contacto con diferentes autoridades, ha reconocido el movimiento que se ha generado por estas mismas en la búsqueda de los tres, y nos han dado a conocer los vacíos legales que imperan y que son tropiezos para este y los múltiples casos que suceden a diario en el estado y en el país”, añadieron en un comunicado que leyeron amigos y familiares que encabezaron la marcha.

Por esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con la familia de Angélica, interpusieron una queja para insistir que se active la Alerta Ámber, “pero seguimos a la espera de que se active”, señaló Valadez. Aunado a esto, la familia consideró que con los antecedentes de violencia que presentó Angélica, temen por su integridad y la de su hijo Nicolás.

“La familia pide que existan todas las sanciones pertinentes por la violación a derechos que se han cometido por las instituciones en el tema, y que se inicie realmente la línea de investigación que se debió seguir desde un inicio: la violencia que ella sufría. Seguiremos insistiendo en la búsqueda y aparición de Luz Angélica Infante, Nicolás Casas y Miguel Ángel González“, concluyeron.